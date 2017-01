Võimalikud ERRi juhatuse esimeheks pürgijad ei taha veel kindlat jah-sõna öelda

(Foto: Postimees/Scanpix)

ERR kuulutas kolmapäeval välja konkursi juhatuse esimehe kohale ja spekuleeritud on mitmete võimalike kandidaatidega, kellest enamik ei kiirusta lõpliku otsuse tegemisega. Endine Postimehe juhatuse esimees Erik Roose kinnitas, et esitab tõenäoliselt avalduse, EASi endine juht Hanno Tomberg ei välistanud kandideerimist, nagu ka ERRi praegune juhatuse esimees Margus Allikmaa ja Eesti Ekspressi endine peatoimetaja Allar Tankler.

Erik Roose rääkis ERRile, et ei ole veel dokumentidega tegelema hakanud, kuid on sel teemal inimestega suhelnud.

"Küsimus pole toetuses, vaid selles, et aru saada, kuivõrd poliitiline on see valik. Legendide järgi on nii palju poliitikat, et ma tahtsin olla kindel, kui palju need legendid tõele vastavad. See oli täpsustuste ja erinevate kohtumiste ajend," selgitas ta.

Roose sõnul näitavad praegused märgid, et ta tõepoolest kandideerib, sest hetkel ei ole nõukogu liikmete nägemuses ja soovides olnud tema jaoks midagi sobimatut.

"Minu jaoks mõnes mõttes isegi positiivse üllatusena pole ühtki sellist negatiivset aspekti tekkinud, nii et kui ma saan siin mõned pisidetailid veel enda jaoks paika, siis tõenäoliselt ma selle avalduse ka esitan," lausus ta.

"Kui konkursi sisuline kuulutus vastab sellele, mida enamus nõukogu liikmeid ka tegelikult uuelt juhilt ootab, tundub see üsna kenasti minu profiili, varasema kogemuse ja töösooviga sobivat, aga veelkord, tänases situatsioonis, kus ma ei tea, kes on teised kandidaadid, on see spekulatsioon. Loomulikult peab nõukogu valima parima kandidaadi," lisas Roose.

Praegune ERRi juhatuse esimees Margus Allikmaa ei osanud veel öelda, kas kandideerib ka uueks ametiajaks.

"Pean iseendaga ja targemate inimestega aru pidama. Kümme aastat on üsna pikk aeg," sõnas ta, lisades, et kindlat ei-d ta ei ütle.

Tankler ja Tomberg kaaluvad, Laid ei taha kommenteerida

Endine Eesti Ekspressi peatoimetaja, praegu Luksemburgis elav Allar Tankler ei soovi veel kindlalt öelda, kas kandideerib või mitte, kuid ta tunnistas ERRile, et on suhelnud mitmete inimestega nii ringhäälingunõukogust kui ERRi endiste ja praeguste töötajate seast, et saada teada, mis erinevate inimeste meelest seal kõige olulisemad teemad on, millega tuleks tegelda.

"Kindlasti on veel vaja mitmete inimestega rääkida, et tervikpilt selgeks saaks. Kui need jutuajamised on peetud, siis tuleb ka otsus," nentis Tankler.

Üheks võimalikuks kandidaadiks on peetud ka EASi endist juhti Hanno Tombergi, kes varem töötas ERRi juhatuse liikmena. Tomberg kandideerimist ei välistanud. "Kõigepealt tuleb konkursitingimustega tutvuda ja siis kaaluda seda võimalust," lausus ta ja lisas, et siis saab ka hakata oma kandidatuuri ette valmistama.

Võimalike juhiks pürgijate seas on nimetatud ka Telia Soome üksuse endist juhti Valdur Laidi. Ta ütles aga, et ei soovi seda teemat kommenteerida.

Eesti Lihatööstuse juht, praegu ERRi nõukokku kuuluv Mart Luik, kelle nimega on uue juhi valimise kontekstis samuti spekuleeritud, kinnitas, et ei kavatse konkureerida.

Varem peeti võimalikuks kandidaadiks ka Paavo Nõgenet, kes ütles aga teisipäeval Eesti Päevalehele, et on nõustunud kultuuriministri sooviga pikendada tema volitusi kantslerina järgmiseks ametiajaks ja seetõttu ERRi juhatuse esimeheks ei kandideeri.

Lisaks on kandidaatide seas esile kerkinud ka Starmani juhatuse liikme Aivo Adamsoni nimi, kuid teda ei õnnestunud ERRil neljapäeval kommentaariks tabada.

Uus juhatuse esimees peaks ametisse astuma hiljemalt tänavu 1. juunil ja tema ametiaeg kestab 2022. aastani. Kandideerimisavaldusi saab esitada 20. veebruarini.