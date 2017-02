Sõmera erihooldekodu sulgemine jätaks piirkonnas tööta üle saja inimese

Plaan sulgeda Saaremaal enam kui 350 kliendiga ja üle 40 aasta eksisteerinud Sõmera erihooldekodu jätab piirkonnas tööta üle saja inimese.

Tänased teadmised on sellised, et praegu 358 elanikuga ja 140 töölisega Sõmera erihooldekodu kompleks jääb 2020. aastaks tühjaks. Hoolekandeteenuste aktsiaseltsi plaanide kohaselt jääb Saaremaale praegustest Sõmera kodu hoolealustest alles ainult ligi 30, kes viiakse kolme aastaga Kuressaarde elama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Esimene suurem grupp jääb aasta lõppu ja peamiselt see puudutab 2018 ja 2020, kui on meil suuremad liikumised. On neid, kes väga tahavad minna ja kes on ka aastaid mujal järjekorras olnud. On neid, kes väga pelgavad seda minemist, ja on neid, kes tegelikult oma haigusest lähtuvalt ei mõista seda olukorda täna hinnata," selgitas Sõmera kodu juhataja Helle Kahm.

358 Sõmera kodu kliendist jääb tulevikus Saaremaale elama ainult kümnendik. Ja nende kodu ei saa olema mitte enam Sõmeral, vaid juba Kuressaares.

"Kuressaarde me sooviksime teha ühe sellise ööpäevaringse koha praegu ja seal elaks maksimaalselt koos 30 inimest. Need on praegu meie plaanid," kommenteeris AS Hoolekandeteenuste juhatuse esimees Maarjo Mändmaa.

Siin lähevad arusaamad aga AS Hoolekandeteenuste peakontori ja kohapealsete oma ala spetsialistide vahel täiesti lahku.

"Loomulikult, majad võiksid väiksemad olla, sõbralikumad. Aga nad võiksid ikka siin olla, sest siin on see kogukond harjunud. Ja siin on ikkagi rahu ja vaikus. Haigusest tulenevalt ma leian, et ei ole ka linn nendele inimestele kõige parem koht. Maainimesena isegi tunnen, et linn väsitab mind, mis siis veel nendest rääkida, kes on haiged. Loodus on üks asi, mis neile hästi mõjub!" rääkis Sõmera kodu vanemtegevusjuhendaja ja ametiühingu usaldusisik Ulvi Hallik.

Sõmera kodu on piirkonna suurim tööandja ja sulgemisega kaotab oma töö ligi 140 inimest, mis on ka tõsine sotsiaalne probleem. Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks ütles, et probleemi tõstatus on jõudnud nelja ministrini.

"Üks asi on, et jätkata siin, teine asi on see, et neid kohti ikkagi terve maakonna peale peaks olema rohkem kui neid praegu on kavandatud. Taavi Rõivase ja Hanno Pevkuriga on olnud nendest asjadest ja Sõmera plaanidest jutuks. On valla esindajad kohtunud eelmise sotsiaalkaitseministri Margus Tsahknaga. Ja nüüd me oleme siis kohtunud ka Kaia Ivaga," sõnas Luks, kuid tunnistas, et seni pole kohtumiste tagajärjel mingeid tulemusi saavutatud.