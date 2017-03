Perevägivalla all kannatajate aitamist pärsib rahapuudus

Kuigi president Kersti Kaljulaid kutsus oma aastapäevakõnes üles pöörama suuremat tähelepanu perevägivallaga võitlemisele, ei saa rahanappuse tõttu näiteks pere-vägivalda pealt näinud lapsed Eestis nõustamist. Naiste tugikeskuste töötajate sõnul kannatab seetõttu laste vaimne ja füüsiline tervis ning vägivaldne peremudel hakkab korduma põlvest põlve.

Psühholoog Ülle Kalvik ütles nädalalõpu uudistesaatele "AK.Nädal", et kõige raskem tõendada vaimset vägivalda, mis on kõige hävitavam. "Pidev alandamine, pidev märkuste tegemine," ütles Kalvik.

Ta lisas, et vaimne vägivald on salakaval, see areneb hiilivalt, kuni on ohvri allutanud nii, et ta on segaduses ega mõista, mis tegelikult toimub. Kõige vähem räägitakse seksuaalsest vägivallast, mille all vägivallatseja ohvrid samuti kannatavad.

Naiste tugikeskus aitas ühel vägivalla ohvriks olnud naisele mõista, et ta ei ole vägivaldses suhtes süüdi, nagu mees talle sisendanud oli. Lisaks anti nõu juriidilistes ja muudes küsimustes. Peavarju sai naine sõprade juures. Kel peavarju pole, neile pakub seda tugikeskus.

Riik ootab, et vajadusel tuleb lapsele korraldada psühholoogiline nõustamine või psühhoteraapia. Eesti väiksemates piirkondades ei pruugi neidki spetsialiste olla.

"Teenuse kirjeldusel nii väga viga ei olegi, aga tegelikult vaja oleks lihtsalt rahastust, et seda teenuse kirjeldust ka täita nii nagu see kirjutatud on, sest laste nõustamiseks raha ette nähtud ei ole," ütles Tallinna naiste kriisikodu juhataja Inga Mikiver.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tõdes, et laste psühholoogilise abiga on olukord Eestis üsna keeruline. "Loomulikult panustame sellesse, et oleks lõpuks ka laste psühholoogiline nõustamine ja abi oleks kõikides maakondades kättesaadav, kuid tõsi ta on, et tänase seisuga ta veel igal pool nii ei ole," sõnas minister.

Eelmisel aastal eraldas riik naiste tugikeskustele kokku 725 000 eurot, sel aastal 641 000. Riik ostab teenust hanke korras..

"Minu arvates riigihange, kus valitakse miinimumpakkuja, ei ole küll kooskõlas meie eesmärgiga kliente paremini aidata, sest ka meie lasime ütleme sellest võimalusest 13 000 alla selleks, et võita Harju maakonnas," rääkis Inga Mikiver.

Tallinna naiste kriisikeskus peab varjupaika ning teenuseid pakkuma 30 Harjumaa ja Tallinna naisele. Linn on andnud ruumi, kus on 16 kohta, ülejäänu üüritakse korteritena Tallinna üüriturult. Suure südamega töötajate palgad on väikesed ja koormus suur. Öövalves ja nädalavahetustel töötatakse miinimumpalga eest. Ossinovski ütleb, et tuleva aasta riigieelarvest taotletakse teenusteks lisa ja parandatakse õigusabi kättesaadavust.

"Täna on üsna selline groteskne olukord, kus naine saab kodus mehe käest peksa, algatatakse kuriteo menetlus ja vägivallatseja mees saab automaatselt riigi õigusabi, naine peab hakkama seda riigilt taotlema, tõestama, et tal ei ole rahalisi vahendeid, et ise selle eest maksta," rääkis Ossinovski. "Me praegu arutame siseministeeriumi, justiitsministeeriumiga üleminekut sellele süsteemile, et juhul, kui naine saab kodus peksa, siis mitte naine ei pea lastega ära minema varjupaika, vaid tegelikult vägivallatseja võiks kodust eemale viia, saada viibimiskeelu ja seejärel siis saada ka vajalikku nõustamist selleks, et oma probleemidest üle saada."