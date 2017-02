Erik Moora: kõne näitas, et presidendina näeb Kaljulaid end kui lahenduste otsijat

Erik Moora hinnangul näitas president Kersti Kaljulaidi kõne, et ta näeb end kui konstruktiivset inimest, kes näeb lahendusi, selle asemel, et vinguda.

"Kõige olulisem küsimus selles kõnes, ma arvan, et kogu Eesti rahvale oli see, kes on meie president Kersti Kaljulaid, sest just läbi selliste suurte, pikkade, poliitiliste läbikirjutatud, läbimõeldud kõnede avab ta oma isikut ja ennast kõige rohkem," rääkis Moora, mis temal presidendi kõnest enim meelde jäi.

Moora tõi välja, et presidendi kõne oli jagunenud mitmesse blokki, kus ta pakkus välja lahendusi.

"Täna kuulsime mitut eraldi blokki, millest nägime, et presidendina Kaljulaid näeb ennast kui väga konstruktiivset inimest, kes näeb lahendusi, kes ei hala, ei vingu, ei võta vaevaks kiruda poliitikuid - vähemalt veel mitte -, ei pane energiat sellesse, et kurta ja osutada ainult suurtele murekohtadele, vaid tema lähenemine nendele küsimustele on selline, et on lahendus ja me otsime seda," ütles ta.

"Mõnel juhul ta pakkus väga konkreetseid, uusi ja värskeid lahendusi. Näiteks see, kuidas sotsiaalprobleeme tõhusamalt korda teha kogukondlikul tasandil. Mõnel juhul otsis ta lahendust ka sellest, et ta erinevaid osapooli lepitas. See sama komberuumi, multikulturaalsuse blokk kõnest on ju sellest suuremast vaidlusest ühiskonnas, kus vaidlus käib välja servades - ühes servas öeldakse, et ei mingit multikulturaalsust, seda ei anna mitte mingil juhul lepitada eestlusega, teises servas öeldakse, et niimoodi räägivad vastikud natsid jne. President tegelikult sisuliselt sidus neid kahte poolt omavahel, sõlmis ja näitas, et lõpuks otsustatakse need lahendused ja küsimused ikkagi keset välja," selgitas Moora.