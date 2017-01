Pagulasteemaline joonistus koolimaja seinal. (Foto: Sander Ilvest, Scapix)

Haridusministeeriumi teatel pole koolidel kohustust pagulasteema käsitlemisel rollimänge läbi viia, lisades, et nende korraldamine on õpetaja vaba valik.

"Sõja ja tagakiusamise eest põgenenud inimeste läbielamised ning nende liikumine on olnud väga aktuaalne teema juba enam kui poolteist aastat, mistõttu sellest tuleb rääkida ka koolis. Kuidas seda teha, on õpetajate professionaalne valik. Kas rääkida sellest, näidata filme või kasutada simulatsioonimänge," märkis ministeerium ERR-ile saadetud teates.

Haridusministeeriumi esindajad ütlevad, et erinevalt meedias kajastatust ei suuna riik ega ministeerium koole simulatsioonimänge kasutama. "Need on hea õppevahend tugeva õpetaja käes, mistõttu me oleme toetanud ka nende õppevahendite välja andmist."

Ministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar on avaldanud lootust, et rollimänge kasutatakse üha rohkem.

"Selline psühhodraama võtete kasutamine on tegelikult väga tõhus. Et üritada panna see õpilane sellesse olukorda, kus ta tegelikult hakkab oma ihukarvadega tundma, mis olukorras teine on," selgitas Käosaar. "Kõige parem ongi õpilaste väärtushinnanguid kujundada mitte läbi keeldude ja käskude, vaid lastes neil endal arutada, mis on hea ja mis halb."

Sallivuse juurutamine ei puuduta ainult koole. Arengukavas Lõimuv Eesti 2020 on muude eesmärkide seas märgitud ka see, et Eesti ühiskonnas oleks teadvustatud ning hinnatud lõimumist toetavad ning avatud väärtused. Ehkki selleni jõudmiseks on ülesandeid jagatud nii haridus-, sise- kui kultuuriministeeriumile.