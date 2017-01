Keskerakonna volikogu avaldas hallide passide kaotamise ideele toetust

Keskerkonna volikogu toetas erakonna esimehe Jüri Ratase poolt välja öeldud ideed kodakondsuse muutmisest nii, et tulevikus kaoksid hallid passid.

Ratas andis volikogule ülevaate valitsuse tegevusest ning kiitis Keskerakonna, sotsiaal-demokraatide ning Isamaa ja Res Publica Liidu koostööd, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ratas ütles kolmikliidu senise koostöö kohta, et kolmel erakonnal on tõsiseid vaidlusi ning maksu- ja pensionireformi on arutatud üsna kaua. Samas on kõigil soov otsida lahenduse ja kompromisse.

Üldiselt antakse ametisse astuvale valitsustele 100 kriitikavaba päeva, kuid seekord käitus opositsioon Ratase sõnul teisiti. "Mäletate ju küll et poliitilised rünnakud algasid juba enne uue valitsuse ametisse asumist," kõneles ta parteiliikmetele.

Sõnavõtus ütles Jüri Ratas, et kuigi tema tõstatatud küsimus kodakondsuseta inimestest on saanud tõsist kriitikat, ei kahetse ta teema päevakorda võtmist.

"Selles koalitsioonis see pingeid ei tekita, sest on kokku lepitud, et seda küsimust me ei suuda lahendada enne 2019. aastat. Minu soov ei olegi seda täna lahendada. Minu soov on tõsta see lauale ja et enne järgmisi riigikogu valimisi seda teemat arutatakse," ütles Ratas.

Savisaar ei mõistvat samuti "põliskeskerakondlaste" tegevust

Keskerakonna esimees ütles erakonnakaaslaste küsimustele vastates, et kohalikel valimistel peaksid keskerakondlased kandideerima oma erakonna nimekirjas.

Neljapäeval oli Võrus koosolek, kus tutvustati "põliskeskerakondlaste" valimisliitu Edgar Savisaare toetuseks. Ratas ütles, et tema selle valimisliidu ideed ei mõista ning et tema hinnangul ei mõista need, kes end põliskeskerakondlasteks nimetavad erakonna kultuuri ja ajalugu.

"Kui keegi teeb mingi liikumise ühe inimese toetamiseks - nad tahavad toetada Edgar Savisaart, siis ma olen Edgar Savisaarega sellel teemal rääkinud ja me kumbki ei saa aru, miks sellist liikumist tehakse. Ei tema ega keegi teine sellist toetust ei vaja. Aga ju siis inimestel oli soov korraks kokku tulla," kommenteeris parteijuht.

Rohkem kui pooled Keskerakonna valimisnimekirjadest on juba valmis ning praegu käib piirkondades valimisprogrammide koostamine. Arutati ka valimisteks valmistumist pealinnas. Inimene, kes on sügisel Tallinna linnapea kandidaat, selgub veebruarikuu jooksul.