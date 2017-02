Minister Korb tahab Tartu linna uuesti moodustada

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Tartu linnajuhid olid pehmelt öeldes jahmunud, sest keskerakondlasest ministri Mihhail Korbi eelmisel nädalal saadetud eelnõus on sõnaselgelt kirjas, et Luunja valla, Tartu linna ja Tähtvere valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus ning järgmises punktis öeldakse, et uue haldusüksuse nimeks määratakse Tartu linn, kirjutab Postimees.

Et Luunja ja Tähtvere Tartuga ühendatakse, ei ole üllatus ehk kui Tartu linn uuesti moodustatakse, siis senine omavalitsusüksus Tartu õiguslikus plaanis kaob - vähemalt on raekoja koridorides ja kabinettides jõutud selle tõdemuseni.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder nentis, et kõik ametnikud tuleks konkursi korras uuesti palgata, õigusaktid uuesti vastu võtta ning tuleks valida ka uus lipp ja vapp.

Pea tuhandeaastase ajalooga Tartu sai linnaõigused 13. sajandil, lipu kinkis Poola kuningas Stefan Batory aastal 1584.