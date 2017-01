Ärimeeste suurannetuse pakkumine oli parteidel ammu teada

TÜ professor Raul Eamets. (Foto: Postimees/Scanpix)

Selline pakkumine liikus poliitikute seas ringi juba enne eelmisi, 2015. aasta riigikogu valimisi – miljon eurot erakondadele, kes lastetoetuse tõusu ära teevad, märgib Eesti Päevaleht. Teisipäeval kinnitasid lehele mitme erakonna esindajad, et seda pakkumist ei võetud samas tollal tõsiselt, ammugi ei tehtud mingeid kokkuleppeid.

Kolmanda lapse toetuse suur tõus poleks ilma ettevõtjate selgitustöö ja annetuslubadusteta toimunud, ütles samas ettevõtjaid aastaid selgitustöös aidanud Tartu ülikooli majandusprofessor Raul Eamets Postimehele.

Eametsa sõnul enne raha lubamist poliitikud end reaalselt ei liigutanud: "Kõige lihtsam tõendus on see, et kui see oleks juhtunud ilma rahata, siis oleks võinud selle varem ära teha, sest probleem on üleval juba ammu."

Eametsa sõnul oli erakondade toetus ärimeeste ideele loosungite tasemel ja asi hakkas ilmet võtma enne kui rahast rääkima hakati. "Ma ise ei ole olnud ühegi sellise kohtumise juures, kus rahast räägiti," tõdes ta.

Keskerakonna juhatuse liige Kadri Simson ütles Äripäevale: "Mina isiklikult võin öelda, et kuna kirjutasin 2015 riigikogu valimisprogrammi, siis mulle tutvustati seda uuringut ja räägiti ka sellest, et need ettevõtjad on igati valmis panustama selleks, et erakonnad nende mõtteid kuulda võtaksid. Kuid kindlasti ei tulnud jutuks see, et toetust saavad need, kes valimistele lähevad. See polnud sedasi seotud."