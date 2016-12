Rahakriisis päästevaldkonda võivad oodata kutseliste ja vabatahtlike segakomandod

Päästeeauto. Foto ei ole juhtumiga seotud. (Foto: Päästeamet)

Siseminister Andres Anvelti sõnul võiks üks muudatus olla segakomandode loomine, kus on mõni kutseline päästja ja ülejäänud vabatahtlikud, kirjtuab Eesti Päevaleht.

"150 miljonit lisaeurot oleks vaja siis, kui jätkame sama mudeliga ilma mingeid muudatusi tegemata. On teatud valdkonnad, mille puhul võiks mõelda laiemalt, need võivad ka olla natuke ebamugavad otsused. On ilmselge, et kui komando ühe väljasõidu hind on üle 5000 euro, siis see ei ole mõistlik," nentis ta.

Anvelti sõnul on väärt idee kombineeritud päästekomandode loomine. "Meil on kaks mudelit: riiklik komando ja vabatahtlikud. Võiks analüüsida, kas äkki peaks hakkama neid omavahel segama. Komandopealik ja keegi veel on palgalised, ülejäänud vabatahtlikud," märkis ta.

Sellise reformi puhul on kõige valusam see, mis saab kutselistest päästjatest, keda sellisel juhul jääb komandodes vähemaks, kuid praegugi käivad ööpäevaseid valveid tegevad päästjad vabadel päevadel mingit teist tööd tegemas.