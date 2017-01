Michal ja Pevkur pühade ajal kampaaniat ei teinud

Hanno Pevkur ja Kristen Michal. (Foto: Postimees/Scanpix)

"Jõulude ajal sain paar päeva puhata, kuid ega palju rohkem polegi saanud. Aeg läheb nii sõitudele, kirjutamisele, kui telefonitsi erakonnakaaslastega vestlemisele," rääkis Kristen Michal ERR-ile.

"Lähipäevadel seisab ees Rapla ja Tallinna üritus. Homset Tallinna üritust korraldan ise ka piirkonna poolt, inimeste huvi selle vastu on kõrge, mis on väga positiivne trend kui mõtlen piirkonnajuhina juba ettevalmistamisel olevatele Tallinna valimistele. Sel nädalal on veel mõned raadioesinemised ja meediapäringutele vastamised," lisas ta.

Michal märkis, et kampaanias osalemine eeldab sadu ja tuhandeid sõidetud kilomeetreid Eesti teedel ja palju kohtumisi. "Kampaania on olnud ajakavas pingeline, kuid kohtumised kindlasti meeldivad ja tagasiside on positiivne - juures on mõttekaaslasi ja sõpru," lausus Michal.

"Minu eeliseks peetakse tugevust ning juhtimiskogemust. Aga oma erakonnas inimestega suhtlemisest on alati kasu, sõltumata lõpptulemusest võidavad sellest mõlemad pooled," rääkis Michal.

Michal rääkis veel, et kohtumistel tuntakse huvi, mis on tema ideed Eesti tuleviku jaoks ning Michali taustast tulenevalt küsitakse ka majandusteemasid. Ta rääkis, et tihti tuleb ka jutuks ka tema kandideerimine Tallinna linnapeaks. Samuti see, kuidas Michal näeb, kaua praegune valitsus üldse kesta võiks ning mida erakond saab teha, et maksutõuse ei tuleks. "Me Hanno Pevkuriga siis viisakas debativormis ikka vastame ja seni on inimesed vast rahule jäänud."

Hanno Pevkur ütles ERR-i portaalile, et on praeguseks pea kõik Eesti maakonnad läbi sõitnud ja sel nädalal on veel mitmeid kohtumisi ees ootamas.

"Näiteks homme Raplamaa ja ülehomme Tallinn. Samuti olen päris palju suhelnud inimestega telefoni teel," rääkis Pevkur.

Ta lisas, et tagasiside on erakonnaliikmetelt väga positiivne. "Näen ja kuulen erakonnakaaslastelt ootust muutusteks. Minu mõte nii juhatuse laiapindsemaks muutmiseks kui erakonna volikogu moodustamise muutmiseks pärast haldusreformi on leidnud toetust. Samamoodi on vajadus erakonna uue programmi välja töötamiseks, kus saavad olema need julged ja värsked ideed ning ka meie põhiväärtused, millele tugineb Reformierakond järgmistel valimistel," kommenteeris Pevkur.

Pevkur rääkis, et kuigi alates detsembri algusest on tal olnud väga aktiivne periood, ta siiski jõulude ja aastavahetuse ajal kampaaniat ei teinud.

Juhatuses on mõlema kandidaadi toetajaid

Hanno Pevkuri toetajate leeris juhatusest on näiteks Kaja Kallas ja Anne Sulling.

Kallas on juba avalikult toetust Hanno Pevkurile avaldanud. Ka Anne Sulling näeb esimehena Pevkurit.

Michalit soovivad esimehena näha Arto Aas ja Urmas Kruuse. Aivar Sõerd ei soovinud oma eelistust välja öelda.

Eelnimetatud juhatuse liikmed kandideerivad ka üldkogul valitavasse uude juhatusse.

Juhatusse ei kandideeri enam Keit Pentus-Rosimannus, Taavi Rõivas ja Rein Lang. Taavi Rõivas toetab uue esimehena Michalit.

Reformierakond valib omale uue juhi sel laupäeval, enne seda toimub partei siseveebis 2.-5. jaanuarini e-hääletus.

Reformierakonna juhatusse kandideerivad Leo Aadel, Arto Aas, Yoko Alender, Deniss Boroditš, Jüri Jaanson, Joel Jesse, Kaja Kallas, Siim Kallas, Erkki Keldo, Urmas Klaas, Andrei Korobeinik, Urmas Kruuse, Kristjan Kõljalg, Ants Laaneots, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Urmas Paet, Kalle Palling, Rait Pihelgas, Heidy Purga, Mati Raidma, Laine Randjärv, Valdo Randpere, Maido Ruusmann, Andrus Seeme, Urmas Sukles, Anne Sulling, Aivar Sõerd, Urve Tiidus, Madis Timpson, Terje Trei ja Mart Võrklaev.

Tavapäraselt erakondade üldkogudele on ka Reformierakonna üldkogul kavas praeguse esimehe sõnavõtt, erakonna esimehe ja juhatuse liikme kandidaatide tutvustamine ja loomulikult hääletus.