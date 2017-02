Tallinna kesklinnas tehti ärihoonele pommiähvardus, pommi ei leitud

Ettevõtlusminister Urve Palo jätkab kavaga rajada riigi ja kohalike omavalitsuste koostöös üürikortereid. Pärnus leitakse, et sellised korterid on vajalikud, kuid küsimus on eelkõige selles, kuidas tagada nende õiglane üürileandmine, et nendega ei hakataks äri tegema.