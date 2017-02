EKRE võtab burkakeelu eelnõu riigikogu menetlusest tagasi

(Foto: ITAR-TASS/Scanpix)

Õiguskomisjoni esimees, keskerakondlane Jaanus Karilaid ütles pärast justiits- ja siseministeeriumi esindajatega kohtumist, et muudatust oleks keeruline rakendada, sest küsimus pole mitte burkades, mille kandjaid on tema sõnul Eestis ainult kolm kuni viis, vaid näo katmises laiemalt. Tema sõnul pole oluline mitte usuline tagapõhi, vaid see, et inimese nägu oleks julgeoleku ja avaliku korra tagamiseks tuvastatav, kirjutas Postimees.

EKRE fraktsiooni aseesimees Henn Põlluaas ütles, et kuna justiitsminister lubas eelnõuga kuu aja jooksul välja tulla ning komisjon lubas seda arutada ja toetada, nõustus saadikurühm enda eelnõu menetlusest tagasi võtma. Tema sõnul selgus istungil, et eraldi vaid burkat ja niqab'i mainiv eelnõu ei oleks riigikogus toetust leidnud.