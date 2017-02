E-tervise tegelik tervis: ITK-s võib pabersaatekirjata uuringu ukse taha jääda

ITK diagnostikakeskus (Foto: ERR)

Paberretseptid, "sinised lehed" ja pabersaatekirjad tunduvad olevat miski, mis Eestis on kogu täiega ajaloo prügikasti saadetud ning asendatud e-tervise digitaalsete lahendustega, mida nüüd teistelegi riikidele müüakse.

Ometi see nii ei ole, vähemasti Ida-Tallinna Keskhaiglas (ITK) mitte.

Möödunud reedel ITK eriarstilt saadud saatekirjaga sama raviasutuse diagnostikakeskusesse suundunud patsient sai registratuuris üllatuse osaliseks, kui teate peale, et pabersaatekirja kaasas pole, teatati, et siis ei saa ka uuringule. Patsient, kes oli eeldanud, et paberleht on olemuselt vaid patsiendile meeldetuletusliku iseloomuga ning väljaprint elektroonilisest süsteemist, jäi pika ninaga - elektroonilisele süsteemile ligipääsu polegi, teatati ITK Magdaleena üksuse diagnostikakeskuse registratuurist. Ometi kirjutas saatekirja välja sama üksuse polikliiniku eriarst kõrvalmajast.

Registratuuri töötaja sõnul sõltub pabersaatekirja kaotamise või mahaunustamise korral vastuvõtule pääsemine ainult uuringut läbi viiva radisti suvast, sest ilma pabersaatekirjata neil alust uuringule lubada ei ole. Patsiendi imestuse peale, kas siis e-keskkonnast saatekirja olemasolu järele kontrollida ei saa, vastati registratuurist, et neil andmebaasile ligipääsu pole.

Kas radist oleks vastutulelik olnud, jäi siiski välja selgitamata, sest patsient leidis mitu kuud varem arstilt saadud suunamiskirja koti põhjast viimasel hetkel siiski üles ning pääses uuringule täiesti ametlikult.

ITK klienditeenindusjuht Lea Karik ütles ERR.ee-le, et kõikidele uuringutele tõepoolest elektroonilisi saatekirju veel pole, olgugi, et suunamine on majasisene.

"Üldiselt on ITK-s majasisene suunamine hästi korraldatud ning saab kenasti hakkama ka ilma pabersaatekirjata. Küll aga on arendused käimas veel justnimelt radioloogilistele uuringutele ja analüüsidele suunamise osas, mistõttu pole veel paraku võimalik saatekirju alati korrektselt lugeda ja siduda, sestap ka oluline info paberil," kommenteeris Karik.

Karik rõhutab, et kui saatekiri antakse paberil, tuleks see tingimata alles hoida ja kaasa võtta - see pole üksnes meeldetuletusliku iseloomuga leht, vaid ainus ametlik dokument, et uuringule pääseda.

"Mõistagi me teeme tööd selle nimel ning liigume sinna suunda, et kõik suunamised toimuksid ja toimiksid elektrooniliselt. Kui aga patsiendile antakse paberkujul saateleht, nagu seda praegusel juhul oli, sest patsient lehe kotipõhjast leidis, tuleks teada, et seda on uuringule minnes ka vaja," rõhutas Karik.

Kui palju patsiente sedasi oma kauaoodatud uuringult tagasi on saadetud, ITK klienditeenindusjuht ei vastanud.

Haiglatevaheliline suunamine käib valdavalt pabersaatekirjaga

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas (PERH) töötab uuringutele suunamine digitaalselt, kuid ühest haiglast teise arstile minnes tuleb enamasti ühes võtta pabersaatekiri.

"Regionaalhaiglas saab suunamisel kliinikute vahel infot vahetada reeglina digitaalselt. Haiglate vahelisel suunamisel kasutatakse ka pabersaatekirju. Üleriigiliselt on peamiselt arendatud perearst-eriarst ambulatoorsele vastuvõtule digitaalse suunamise võimalust," kommenteeris ERR-ile PERH-i meditsiiniliste teenistuste direktor Ivi Normet.

"Mis puudutab infot erinevates asutustes tehtud uuringute ja protseduuride osas, siis seda on võimalik saada kõigil tervishoiuasutustel läbi tsentraalse tervise infosüsteemi eeldusel, et sinna on uuringute vastused ja haigusloo kokkuvõte üles laetud," selgitas Normet tavapraktikat.