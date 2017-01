Riigikogu kantselei juhiks pürgib ka selle senine juht Maria Alajõe

Maria Alajõe (Foto: ERR)

"Jah, olen otsustanud osaleda riigikogu kantselei direktori konkursil. Kantselei jaoks on lähimad aastad seotud tõsiste väljakutsetega - Euroopa Liidu eesistumise parlamentaarsete tegevuste ettevalmistusfaas on nüüdseks läinud üle reaalseks igapäevatööks, alanud on "Eesti Vabariik 100" ja "Riigikogu 100" ürituste periood, käivitumas on arenguseire keskuse töö ja palju muud," rääkis Alajõe ERRile.

Ta lisas, et on osalenud nende ürituste ja tegevuste ettevalmistamisel ning soovib anda oma panuse nende õnnestumisse.

Riigikogu kantselei direktori kohale kandideerimiseks sai avaldusi esitada kuni kolmapäevani ning kokku laekus neid 26.

Veebruari teises pooles esitab konkurssi läbi viiv ja kandidaate hindav Fontes riigikogu juhatusele kolm-neli kandidaati ning riigikogu juhatus valib konkursi võitja märtsis.

Valituks osutunu astub ametisse 15. juulil ning kantselei direktori teenistustähtaeg on viis aastat.