Kaheksa ärimeest annetasid parteidele kokku 800 000 eurot

Vahetult enne aastavahetust tegid kaheksa suurettevõtjat parteidele kokku 800 000 euro suuruse annetuse ning annetajate väitel tänutäheks kauaoodatud otsuste eest Eesti iibeprobleemi leevendamisel.

Postimehe andmetel tegid detsembri lõpus 100 000 euro suuruse annetuse Bigbanki omanikud Parvel Pruunsild ja Vahur Voll, suurärimees ja Postimehe omanik Margus Linnamäe, LHV Grupi üks omanikke Heldur Meerits, Nortali juht Priit Alamäe, Skype’i asutaja Jaan Tallinn, Vestman Grupi suuromanik Aivar Berzin ja ACE Logistics Groupi omanik Karli Lambot.

Igaüks neist kandis igale praegusele koalitsioonierakonnale ehk Keskerakonnale, Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale ning Isamaa ja Res Publica Liidule 28 000 eurot ning opositsioonis olevale Reformierakonnale 16 000 eurot.

Pruunsilla sõnul tegid ettevõtjad annetuse just nüüd ja sellises mahus seetõttu, et poliitikud astusid ärimeeste hinnangul vajalikud sammud Eesti iibeprobleemi leevendamise suunas ehk eelmine - Reformierakonna, IRL-i ja SDE valitsuskoalitsioon otsustas 2015. aasta mais tõsta kolmelapselise pere lapsetoetuse alates 2017. aasta 1. juulist 400 euro peale ning praegune koalitsioon kergitas seda läinud aasta lõpus 500 euro peale.

Pruunsild, kes on enda sõnul sündimuse teemaga tegelenud alates 2004. aastast, jõudis juba aastate eest järeldusele, et rahva jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb toetada kolmandate laste saamist.

Karli Lambot ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ettevõtjad on ammu püüdnud poliitikutele selgeks teha Eesti iibeprobleeme ja seaduse vastuvõtmine näitab, et nad suutsid oma idee n-ö poliitikutele maha müüa.

"Pärast 2015. aasta parlamendivalimisi me selgitasime erakondadele, missugused meetmed võiksid sündimust positiivselt mõjutada ja nad õnneks võtsid sellest tuld ja nii see tasapisi läks. Ehk jah, me oleme mõnda aega püüdnud neile seda ideed selgeks teha ja maha müüa," selgitas Lambot.

Rahalist toetust ei saanud Vabaerakond ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), sest nemad ei toetanud kobarseaduses olnud lapsetoetuste tõusu. Vabaerakonna fraktsiooni liige Artur Talvik ütles, et kuigi annetuse tegemine teenib üllast eesmärki, on see siiski seaduse eest maksmine.

"See on teatud mõttes seaduse ostmine ja selles mõttes on see halvas valguses, aga antud juhul eesmärk pühendab abinõu. Siit on väga väike samm selleni, et hakkaksime vastu võtma seadusi, mis tooks isiklikku kasu ka ettevõtjatele," selgitas Talvik.

"Jah, nii võib mõelda küll. Suure tõenäosusega on Eestis ka ettevõtjate isiklikest huvidest lähtudes selliseid asju püütud teha või on ka tehtud, igasuguseid asju võime oletada. Ma arvan, et see küsimus on eeskätt ikkagi poliitikutele endale, mida nad peavad oluliseks ja mida nad lubavad endast arvata. Mina viskaksin selle küsimuse või kivi nende kapsaaeda," vastas Lambot Talviku kommentaarile.

Reinsalu sõnul toetatakse poliitilist suunda

Erakondade esimehed ei tormanud teemat "Aktuaalsele kaamerale" kommenteerima ja soovitasid rääkida peasekretäridega.

"Põhimõtteliselt on tegemist n-ö jõulukingiga, sest täpselt jõulukuupäeval meile selline annetus tehti ja ka mind võttis mõtlema, kuidas nii suur annetus on meie erakonnani jõudnud," selgitas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) peasekretär Kristjan Kanarik ja kinnitas, et tema hinnangul ei ole selline annetus ebaeetiline või taunitav.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimehe, justiitsministri Urmas Reinsalu sõnul oleks tegemist seaduse ostmise või altkäemaksuga siis, kui ettevõtjad saaksid konkreetse kasu. Praegu toetatakse tema sõnul poliitilist suunda.

"Konkreetse poliitika eest ettevõtjad on avaldanud toetust. Tähtis on, et need asjad oleksid avalikud ja tähtis on, et ettevõtjad selgitavad oma motiive ja ei ole sellist nurga taga asjade ajamist konkreetse ettevõtja huvides," rääkis Reinsalu.

Reformierakonna senine aseesimees Jürgen Ligi ütles päeval Postimehe päevaintervjuus kriitiliselt, et selline annetus on räpane arusaamine erakondade maailmavaadete toetamisest ja primitiivse poliitika eelistamine. Ta ütles, et suhtub põlastusväärselt sellesse, kui annetus seotakse konkreetse otsusega.

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles, et tema ei olnud enne teisipäeva teadlik, et annetus on seaduse eest. "Seaduse ostmisi Eesti riigis toimuda ei saa ja ei toimu. Tunnistan ausalt, et ei ole nende ettevõtjatega kohtunud. Ma ei tea, et see olnuks või et saaks olla põhjus, samas kui füüsiline isik seadusandluse kohaselt erakonda toetab, siis on see talle lubatud," ütles Ratas.