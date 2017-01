Raadio 4 peatoimetajaks sai Julia Bali

Julia Bali. (Foto: Kertu Vider/ERR)

Mary Velmet, kes on olnud Raadio 4 peatoimetaja selle asutamisest saati, esitas jaanuari alguses avalduse peatoimetaja lepingu lõpetamiseks alates 1. veebruarist.

Arvestades Mary Velmeti erakordselt suurt panust Raadio 4 käivitamisel, arendamisel ja pikaajalisel juhtimisel, ning tema teadmisi ja kogemusi venekeelse meediaruumi kujundamisel, tegi juhatus Mary Velmetile ettepaneku jätkata juhatuse nõunikuna.

Uue peatoimetaja leidmiseks korraldas juhatus toimetusesisese konkursi. Laekus kaks avaldust. Julia Bali kasuks rääkis tema pikaajalisem kogemus ajakirjanduses ning väga selge visioon, kuidas Raadio neli peaks edasi arenema.

"Ma olen 12 aasta vältel kõrvalt näinud Julia Bali arengut Raadio 4 toimetuses ja selle põhjal olen kindel, et tegemist on väga kohusetundliku, jätkuvalt arenemisvõimelise ja rahvusringhäälingule kohaseid väärtusi kandva noore inimesega," ütles ERR-i juhatuse esimees Margus Allikmaa.

"Julia on vastutava toimetajana näidanud, et ta tajub väga hästi Raadio 4 missiooni ja vastutust venekeelse auditooriumi ees, mis ennekõike tähendab seda, et esimese tõese info eestis toimuvast peab venekeelne auditoorium saama rahvusringhäälingust. Konkursi käigus kinnitas Julia ka oma arusaama, et tugeva venekeelse inforuumi loomisel on hästi tähtis ERR-i erinevate kanalite omavaheline tõhus koostöö," rääkis Allikmaa.

ERR-i juhatuse liige Ainar Ruussaare Bali kasuks aitas Bali kasuks otsuse langetada selgepiiriline ja mõõdetav arenguplaan ning soov ärgitada koostööd kõigi rahvusringhäälingu programmidega. "Julia tunneb hästi Raadio 4 meeskonda ja edastas juhatusele ideed, kuidas edasi liikuda, et säilitada ja suurendada Eesti väga olulise venekeelse kanali mõju. Soovin uuele peatoimetajale edu ja ootan seatud eesmärkide täitmist," lisas Ruussaar.