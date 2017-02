Tartu linn plaanib Raekoja platsi kõrvale neljakorruselise parkimismaja ehitamist

Tartu vanalinna arheoloogilise miljööpiirkonna alale võib lähiaastatel kerkida neljakorruseline parkimismaja. Linnavalitsuse sõnul on praegu ehituseks välja valitud koht Tartu linnaraamatukogu taga sobivaim, kuna see asub kõige lähemal parkimiskohti vajavatele kesklinna ettevõtjatele.

Teisipäeval tutvustatud parkimismaja planeeringu eskiislahenduse järgi võiks parkimismaja Tartu linnaraamatukogu tagusel alal võtta enda alla ligi 2000 ruutmeetrit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Abilinnapea Jarno Lauri sõnul looks parkimismaja ka praegu parklana kasutatavale alale juurde kolm korda rohkem parkimiskohti, mida vajavad tema sõnul ennekõike kesklinna ettevõtjad ja teenindusasutuste töötajad.

"Tuleb tunnistada, et vanalinna piirkonnas ja justnimelt siinpool otsas kesklinnast ei olegi ühtegi väga head krunti sellega võrdväärses mahus, kuhu oleks võimalik parkimist rajada," selgitas Laur.

Kavandatav neljakorruseline parkimismaja asuks praeguse Tartu linnaraamatukogu taga ning Emajõe ja Raekoja hoone vahetus läheduses.

Kriitikute sõnul aga maapealne parkimismaja Tartu vanalinna ei sobi. Tartlane ja kunstiajaloolane Enriko Talvistu ütles, et kui Tartu asuks Kesk-Euroopas, ei tuleks maapealse parkimismaja ehitamine kesklinna ühte hinnatumasse piirkonda kõne allagi.

"Ma ei pea seda õigeks. See toob kesklinna ja Vabaduse puiesteele liiklust juurde ajal, mil kogu maailmas nii-öelda kultuursem linnaplaneerimise pool läheb järjest rohkem kergliikuse ja jalakäijate teed," kommenteeris Talvistu.

Lauri sõnul parkimismaja kesklinna autosid aga juurde ei tooks. "Me peame parkivad autod päris paljudes kohtades tänavate pealt mujale viima. Selles mõttes parkla ei tekita ise nii-öelda liiklusnõudlust, vaid ta asendab tänavatel olevad parkimiskohad," ütles abilinnapea.

Praegu on parkimismaja esimesele korrusele planeeritud kaubandus- ja teenindusasutused. Talvistu sõnul võiks nende asemele kavandada hoopis näiteks näitusesaalid. Linnavalitsus sellist võimalust aga ei näe.

"Võib-olla võiks mõelda linn ka sellele, et seal võiks olla uus linna kunstimaja esimesel korrusel, näitusesaalid ja midagi muud sellist. See võib-olla isegi õigustaks seda parklat isegi rohkem," arvas Talvistu.

"Kultuuriasutusi me praegu hea meelega sinna ette ei näeks, sest me arvame, et see projekt peaks ka kommertslikult ennast ära tasuma ja siis on selge, et seal on pigem mõtet hoida kommertsasutusi," ütles Laur.

Linnavalitsus loodab parkimismaja arendaja leida lähikuudel.