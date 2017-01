Pevkur: Yana Toomi mõju valitsusele on väga suur probleem

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

"See on probleem, et Yana Toom mõjutab praegu nii palju valitsust. Jüril [peaminister Ratasel] ei ole fraktsiooni käes. See on väga suur probleem. Esimest korda 25 aasta jooksul on tegelikult kellelgi, kes on otsesidemetes Kremliga, nii suur mõju Eesti valitsusele," rääkis Pevkur Kanal 2 saates "Radar", kui vastas küsimusele, mis teemal rääkis ta pärast parteijuhiks valimist telefonivestluses endise esimehe Andrus Ansipiga.

Muu hulgas ütles Pevkur, et kui Reformierakonnas kehtiks selline üldkogule hääletama pääsemise kord nagu Keskerakonnas, võitnuks valimised Kristen Michal.

Keskerakonnas otsustavad piirkonnad, kes pääsevad delegaatidena esimeest valima, kuid Reformierakonnas said hääletada kõik erakonnaliikmed, kes olid liikmemaksu tasunud.