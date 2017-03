Uudistepäeva kokkuvõte 3. märtsil (Foto: Fotokollaaž/ERR)

Valitsuse saja päeva plaanis püstitatud 88 ülesandest on valitsuse hinnangul täidetud 70, ülejäänute seas on nii täitmata kui osaliselt täidetud sihte. Samas on valitsus täidetud ülesannete hulgas plusspoolele arvestanud ka eesmärke, mille kohta on praeguseks vaid ettepanekuid arutatud ehk tegelikkuses asjaga väga kaugele jõutud ei ole.

Eesti pressifotograafide liit avalikustas eelmise aasta parimad fotod, uudis- ja portreefoto kategoorias võitis Andras Kralla, parima olemusfoto tegi Annika Haas ning parima spordifoto Birgit Püve.

Euroopa Liidu suurimad e-riigid on Taani, Soome ja Rootsi, kuid esikümnesse mahub ka Eesti, selgus Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksist (DESI).

Euroopa Komisjon märkis tulemusi kommenteerides, et olukord paraneb üle Euroopa, kuid areng võiks olla kiirem ning riikide vahel on jätkuvalt suured erinevused.

"Euroopa on aegamööda muutumas digitaalsemaks, kuid mitmed riigid peaksid rohkem vaeva nägema. Selleks, et digitaalsest ühtsest turust täiel määral kasu saada, peaksid kõik liikmesriigid investeeringuid suurendama," märkis Euroopa Komisjoni digivolinik Andrus Ansip.

Veebruaris teenindas Nordica koostöös strateegilise partneri, Poola riikliku lennufirma LOT Polish Airlinesiga 32 000 reisijat, mis on 70 protsenti rohkem kui veebruarikuus aasta tagasi.

"Nordica jätkab tugevas kasvufaasis juba mitmendat kuud," ütles Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm pressiteates.

Veebruaris sooritas Nordica 738 liinilendu, millele lisandusid partneritele opereeritud lennud väljaspool Eestit. Arvuliselt enim reisijaid lendas veebruaris Nordicaga Tallinna-Müncheni suunal.

Tallinna Lennujaama andmetel oli veebruaris Nordica reisijate arvu poolest 23-protsendise osakaaluga liinilendudest Tallinnast enim lende teostanud lennufirma.

Eesti Laulu finaalkontsert toimub laupäeval, 4. veebruaril, kuid lava on juba üles seatud ning artistid teevad esimesi lavaproove, et homseks parimas vormis olla. Lisaks annavad kõik lauljad täna ka väikese pressikonverentsi.

Suurbritannia kohus otsustas, et Uber peab leppima Londoni transpordiameti TfL-i kehtestatud reeglitega, mille järgi peavad juhid tegema keeletesti.

Uber pöördus kohtusse eelmise aasta augustis, kuna leidis, et keeletest, mis koosneb nii lugemis- kui kirjutamisülesannetest, on liiga karm, vahendas BBC.

Uberi hinnangul jääks keeletesti tõttu tuhanded juhid tööta ning see diskrimineeriks teistest riikidest tulnuid. Ettevõte kinnitas, et kaebab otsuse edasi, kuna see on ebaõiglane ja ebaproportsionaalne.

ISIS on tekitanud maailma kultuuripärandi nimekirja kuuluvas iidses Palmyras vähem kahjustusi kui esialgu arvati, kinnitas Süüria muististevalitsuse juht Maamoun Abdulkarim.

Abdulkarim ütles Reutersile, et aasta alguses ilmunud fotode põhjal arvasid arheoloogid, et ISIS on purustanud linnas palju rohkem monumente. Pärast Palmyra tagasivallutamist tehtud videost on aga näha arvatust vähem kahjustusi.

Jaanuaris avaldatud fotod näitasid, et ISIS-e mässulised olid hävitanud osa linna ühe tähtsamast sümbolist Tetrapylonist ning iidse Rooma teatri fassaadi. Esimesel Palmyra okupatsiooni ajal oli ISIS juba hävitanud teisi iidseid ehitisi.

14. märtsil kuulutatakse välja kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastaauhindade võitjad. ERRi kultuuriportaal koostöös Eesti Kirjanike Liiduga tutvustab selle eel videotega nominente. Võõrkeelse ilukirjanduse tõlke kategoorias konkureerib Heli Allik teose "Varaste tänav" tõlkega.

Ameerika teadlasrühm on leidnud võimaluse mahutada ühte grammi pärilikkusainesse enam kui 200 000 arvuti kõvaketta jagu informatsiooni. Terve maailma andmed andmed mahuksid DNA-d kasutades auto tagaistmele.

Tavalisel mänguarvutil jooksev arvutiprogramm suudab seljatada piiramata panustega mees-mehe vastu toimuvas pokkerimängus järjepidevalt vilunud pokkeriässi. Saavutus kuulutab tehisintellekti võidukäiku mängudes, kus pole kogu lahenduseks tarvilik informatsioon teada.

"Tegelikult võiks võrrelda tervet maailma hiiglasliku mittetäieliku informatsiooniga mänguga. Erinevalt malest või kabest ei saa me tavaliselt otsuseid langetades isegi mitte teoreetiliselt ennustada, kuidas see täpselt tulevikku mõjutada võib. Meil pole lihtsalt kogu vajalikule informatsioonile ligipääsu," selgitas tehisintellekti loomist eestvedanud Michael Bowling ERR Novaatorile. Nii võib oodata, et leitud lahendus laiendab tehisintellekti rakendusvõimalusi ka pärismaailmas.