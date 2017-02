Treener: lasteaia jalgpallitunnid jätavad teised spordialad järelkasvuta

(Foto: Postimees/Scanpix)

Merirand rääkis ERRi raadiouudistele, et põhjus, miks jalgpallitrennid juba varakult lapsi nii-öelda värbavad, on lihtne - tahetakse kinnistada kolme-, nelja-, viie- ja kuueaastased lapsed oma klubi nimekirja.

"Tegutsevad treeninggrupid on juba hiljem kõik komplekteeritud. Lapsi jääb teiste alade treeningrühmadesse iga aastaga selle tõttu järjest vähemaks," nentis treener.

Tema arvates tuleks vastu võtta mingi seisukoht. Kuna lasteaia päevakava on puutumatu ja lastel on seal oma liikumistunnid, siis treeninggruppide komplekteerimine peaks toimuma koolieas.

Eesti jalgpalliliidu avalike ja koostöösuhete osakonna juhataja Mihkel Uiboleht leiab, et olukord ei ole kindlasti nii mustvalge. Lisaks ei tegelda lasteaedade kehalise kasvatuse tundides kindlasti ainult jalgpalliga.

"Esiteks ei ole täpne see väide, et jalgpall oleks kuskil lasteaiaprogrammis sees. Kui kuskil lasteaias toimuvad jalgpallitreeningud, siis on see lasteaiaväline tegevus, mis toimub kokkuleppel vastava lasteaia ja lastevanematega. Samamoodi nagu jalgpall pakub nii koolides kui ka lasteaedades võimalust harrastada, käivad ka teised spordialad," nentis ta.

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pirn rõhutas, et igas Eesti lasteaias toimub õppetöö riikliku õppekava alusel. Nii ka kehalise kasvatuse tundides. Mõned lasteaiad saavad kõne all olevad tunnid oma jõududega antud, teistele pakuvad seda teenusena spordiklubid.

"Miks nad on valdavalt jalgpalliklubid ja kuidas see teiste alade tulevikku mõjutab - minu arust selle sama diskussiooniga meedias on käinud ka vastupidiseid arvamusi, et see tegelikult laste tuleviku valikuid nii väga ei mõjuta või tegelikult lapsevanemad, ma arvan, teatud vanuses suunavad oma lapsi sinna, kus nad näevad, et neil on teatud eeldused olemas," sõnas Pirn.