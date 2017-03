Märtsipommitamisest möödus 73 aastat

Aasta jooksul on Eestisse jõudnud üle saja pagulase, kes oleksid küll huvitatud tööle minemisest, kuid takistuseks on siiani saanud nende vähene eesti keele oskus. Sotsiaalministeeriumi sotsiaalvaldkonna nõunik Kaisa Üprus-Tali tõdes, et eesti keele õppe pakkumine on väga killustunud.