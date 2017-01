Repinski nimetamine rahvusooperi nõukokku tekitas riigikogus arutelu

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Küsimusele, millised on Martin Repinski kultuuri- ja teatrialased pädevused, vastas eelnõud kaitsnud kultuurikomisjoni liige Heljo Pikfof (SDE), et keskfraktsiooni esindajad kaalusid ka ise seda põhjalikult.

"Fraktsiooni esindaja ütles, et seda kaaluti põhjalikult ja öeldi, et tegu on inimesega, kellel on endal huvi selle nõukogu töös osaleda ja kellel on selge kultuurihuvi. See oli Keskerakonna fraktsiooni ütlemine," lausus Pikhof.

Pikhofi selgitusel eeldatakse, et fraktsioonid, kes teevad ettepaneku, tunnevad oma liikmeid kõige paremini ja teavad, kellele missugune nõukogu sobib.

"Ma arvan, et fraktsioone tasub mingil määral usaldada. Ja teine asi on see, et ega me ei tee tunnikontrolle ka ministritele. Meil on olnud ministreid, kes tulevad juhtima valdkondi, mis ei ole enne olnud päris nende valdkond, aga nad saavad hakkama."

Aadu Must rääkis Keskerakonna fraktsiooni nimel, et kolleegidel suures saalis on ilmselt suuri probleeme seaduse tundmisega. "Riigikogu töö põhimõtete tundmisega ja eriti sellega, mis puudutab ühe või teise kolleegi võimeid, andeid, musikaalsust ja kõiki muid selliseid näitajaid."

Must rõhutas, et rahvusooperi nõukogu liikmed ei pea tegema kõrget loomingulist tööd. "Riigikogu moodustatud nõukogudes ja komisjonides on kehtinud selline ilus talupoeglik printsiip, et issanda loomaaed on seda rikkam, mida mitmekesisem ta on. Teate, seal peavad olema mitte ainult režissööride ja dirigentide, vaid koguni teatrikülastajate esindajad."

Reformierakonna liige Laine Randjärv, kes on ise Estonia nõukogusse kuulunud, astus Repinski kaitseks välja ja ütles, et aruteluga tuli talle meelde Estoniaski populaarne tükk "Pipi Pikksukk".

"Pipi Pikksukal oli seal üks selline tekst, et kõige tähtsam, et inimesel on süda sees ja lööb nagu vaja. Sellepärast ma tegelikult ikkagi Martin Repinskile annaks selle avansi. Noor inimene – kahju, et teda siin ei ole praegu ja ta ei kuule seda juttu," sõnas Randjärv.

Vaatamata arutelule kiitis riigikogu otsuse eelnõu, mis määras rahvusooperi nõukokku Martin Repinski (Mart Helme asemel) ja Urve Tiiduse (Laine Randjärv), heaks 59 häälega. Vastu ei olnud keegi, erapooletuks jäi 13 saadikut.