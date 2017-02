Tartu maratonile on registreerunud ligi neli tuhat suusasõpra

Eeloleval nädalavahetusel osalevad 44. Tartu suusamaratonil tuhanded spordisõbrad nii Eestist kui maailmast. Tänavu sõidetakse maratoni aga esimest korda kahel päeval ning seda tehakse kuuekilomeetrisel kunstlumeringil. Distantsi pikkus on 63 kilomeetri asemel vaid 34 kilomeetrit.

Kui Tartu maraton viimati toimus, kulges rada harjumuspäraselt Otepäält Elvasse. Sel aastal sõidetakse maratoni kahel päeval ja lumepuuduse tõttu Tehvandil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui palju suusatajaid Tartu maratonil tänavu stardib, näitavad laupäevased ja pühapäevased sõidud. Praeguseks on sõitudele registreerinud veidi alla nelja tuhande suusasõbra.

Neljapäeva keskpäeval oli mõni neist juba Otepääl rajal. "Raja kohta ei saa midagi halba öelda. Nende olude kohta, mis praegu on, on rada 5+," kommenteeris Mati.

"Rada on ränk. Ilm on ka päris raske. Kui ta nüüd maratoniks väheke paremaks läheb, siis võib-olla nii hull ei ole, aga sulaga on libisemine kehv ja ma ei kadesta määrimise poolt siin maratonisõitjatel," rääkis Heiki.

Tema hinnangul on õige, et lumepuuduse tõttu maraton Tehvandil korraldatakse. "Tegelikult on see juba aastaid ära jäänud ja inimesed on raha maksnud, aga ei saa sõita. Aga ma ei tea, kas Tehvandi on kõige õigem variant. Aga muidugi, mujal ei olegi ju väga hea. Mina isiklikult ei läheks seda sõitma," arutles Heiki.

Küll aga läheb pühapäeval sõitma Mati, kes, nagu ta ise ütleb, treenib pika ea nimel Tehvandi radadel iga päev.

"See on väga hea mõte, sest kaks varianti on: kas üldse ära jätta või teha maraton siin. Kahest variandist tuleb parim valida ja parim on ikkagi siin teha maraton," ütles Mati.

Ka Maria peab Tehvandil võistluse korraldamist õigeks. "Mina olen väga selle poolt. Juba eelmisel aastal lootsin, et seda tehakse, aga siis vist ei jõutud selleni. Mulle väga see plaan meeldib. Vähemalt saab mingi sõit tehtud," ütles ta.