Otepää kultuurikeskuses käib pärast renoveerimist vilgas tegutsemine

Rohkem kui 60 aasta vanune Otepää kultuurikeskuse hoone on pärast osalist renoveerimist juba mõni kuu avatud ja arvukatel kollektiividel on jälle paik, kus harjutada ja esineda.

Ka talvepealinna turistid saavad nüüd osa rikkamast kultuuriprogrammist, sest remonditud majas saab võõrustada ka külalisesinejaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kultuurikeskuses saavad nüüd taas kokku piirkonna lauljad, tantsijad ja Otepää teatri näitlejad.

Otepää kultuurikeskuse renoveerimine on käinud jupiti, sest raha, nagu ikka, napib. Algul katus, siis avariilised kandekonstruktsioonid.

Nüüd on arhitekt Helmi Sakkovi tehtud sisekujundust näha esimesel korrusel. Renoveeriti saal, fuajee ja terrass, paigaldati uued lavakonstruktsioonid.

"Praegusel hetkel on majas harjutama hakanud kümmekond kollektiivi. Meil on heameel selle üle, et saame siia jälle kutsuda kutselisi teatreid. Meil on hea lava- ja valgustehnika. Meil on plaanis luua maja bänd. Meil hakkas tööle lauluklubi," selgitas Otepää kultuurikeskuse juhataja Sirje Ginter.

Kultuurikeskuse teine korrus peaks remonditud saama tänavu, siis on kollektiividel ka pisemaid harjutusruume.