Autoregistribüroode reform tekitab Raplas jätkuvalt rahulolematust

Maanteeameti autoregistribüroode reform tekitab Raplas jätkuvalt rahulolematust, sest linn soovib, et autoregister oleks avatud kolme päeva asemel viiel päeval nädalas.

Lisaks sellele nõuab Rapla maavanem Tõnis Blank majandusministeeriumile saadetud kirjas Rapla autoregistri kõikide teenuste taastamist. Pealegi tehti muudatused kohalikega nõu pidamata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõige rohkem teeb mind kurvaks see, et sellise käitumisega riigiamet devalveerib riigiasutuse mainet. Ja kas see on siis reform, kui üks avalik teenus viiakse inimesest kaugemale, see läheb kallimaks ja selle saamiseks tuleb kulutada rohkem aega," rääkis maavanem Blank.

Kuusiku haagisekeskuse omanik Rene Kokk tõi elulise näite, millised probleemid võivad ette tulla. "Kui klient helistab ja küsib, et kas haagis on olemas ja tahab tulla registreerima täna ja kohe, ja kui ta kuuleb, et see on võimaik alles homme või ülehomme, siis ta lihtsalt otsib teise koha."

Ka sõidueksami järjekord on pikenenud seniselt ühelt kahe ja poole kuuni. Raplamaa inimestel pole ajutiselt enam võimalik ennast eksamile kirja panna e-teeninduse kaudu.

"Eksami järjekorrad on pikad seetõttu et eksamineerimispäevi on Rapla büroos järele jäänud ainult kolm. Ehk siis teisipäev, neljapäev, reede," rääkis Rapla autokooli omanik ja sõiduõpetaja Aire Tammik.

Maanteeameti liiklusohutuse ja ühistranspordi valdkonna klienditeeninduse juht Tatjana Portnova ütles, et praegu on üksikud eksamiajad järgmiseks nädalaks ja on üksikud ajad jaanuari esimeseks nädalaks. "Mul on küsimus: kas see on pikk järjekord?" lausus ta.

Maanteeamet kinnitab, et ümberkorraldused on vajalikud ennekõike ikka klientide endi huvides, pealegi tõstab sõidueksami taseme ühtlustamine liikluskultuuri.

Ent Rapla sõiduõpetaja Aire Tammik on märganud, et kuna äsja loodud eksamikeskusesse on palju uusi inimesi tööle võetud, ei kannata osade eksamineerijate tase kriitikat.

"Ma olen istunud varasügisest alates sõidueksamite tagaistmel ja näen väga mitmel korral juba ebakompetentsust," hindas Tammik.

Tatjana Portnova kinnitas, et maanteeamet tegeleb sellega kogu aeg. "Me kogu aeg vaatame töökorraldust üle, me kogu aeg õpetame oma eksamineerijaid olema paremad."