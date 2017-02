Video: politsei ja MTA kontrollisid Paldiskis busse ja veokeid

Politsei, maksu- ja tolliamet ning maanteeamet kontrollivad sel nädalal busside ja veokite liiklusnõuetele vastavust. Tegu on üleeuroopalise reidiga. Kontrollitakse töö- ja puhkeaega, sõiduki tehnilist korrasolekut ning veose vastavust dokumentidele.

Paldiskis asus üks paljudest kontrollpunktidest, kus politsei, maksu- ja tolliamet ning maanteeamet kontrollisid raskeveokeid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kontrollimisel seisid kõrvuti Leedu ja kohalik veokijuht, kes täitsid kannatlikult ametnike nõudmisi. Autojuht Aleksandril olid puhkeajaga kõik normis. Leedu autojuhti politsei aga edasi sõita ei lubanud, kuna leidis, et mees pole piisavalt puhanud ning auto saadeti kõrvalasuvale parkimisplatsile.

PPA juhtivkorrakaitseametniku Kalmer Tikerpe sõnul on põhilised rikkumised seotud töö- ja puhkeaja nõuetega. "Juhid ei ole piisavalt puhanud. Samuti on sõidukid ülekaalus - veokil on kas liigasuur koorem peal. Või ei vasta tehnoseisund nõuetele - autod on katki," lisas Tikerpe.

Kontrollitud metsaveokil oli kaal normis ning tolliameti kinnitusel oli ka kütusega kõik korras.

"On olnud selliseid rikkumisi, kus me oleme raskeveokitelt tõesti avastanud kütust, mis on mõeldud kasutamiseks põllumajanduses - n-ö rahvakeeli sinist kütust. Ja päris mitmeid veokijuhte oleme avastanud, kes ei ole töötajate registris registreeritud," selgitas MTA tolliosakonna juhataja asetäitja Tiit Kõluvere.

Pärast rooli sakutamist leidis politsei aga, et roolivõim ei toiminud ühtlaselt ning autojuht saadeti lähimasse remonditöökotta. Õnneks pidi ta metsakoorma kõrvalasuvasse sadamasse viima ning võis selle siiski enne ära anda.

Sel nädalal kontrollisid kolm ametit üle 300 raskeveoki, neist veidi üle 40 olid välismaa päritolu. Salakaupa ja uimasteid seni leitud pole.