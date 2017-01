Järjest rohkem külastavad Lõuna-Eesti talispordikeskusi lätlased

Järjest rohkem külastavad Lõuna-Eesti tali-spordikeskusi lätlased, kes laupäeval pidasid Otepääl Euroopa talitriatloniga samal ajal ka Läti meistrivõistlusi.

Otepääl on talispordi kõrghooaeg ja seda null-kraadisest sombusest ilmast hoolimata. Ja kui lund kipub väheks jääma, võib nautida Pühajärve suurepäraseid jääolusid. Tõukelgumatkad Pühajärvel on nii populaarsed, et loodusturismi eestvedajad teevad järve saarte vahel mitu tiiru päevas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Suusaolud on keskustes head. Aga looduses hakkavad tihendatud lumega rajad juba jäätuma. Kuid järvel ja rabas on kelgutamiseks ja uisutamiseks suurepärased olud," kinnitas matkade korraldaja Imre Arro.

Laupäeval võis palju lätlasi leida Tehvandi staadionil talitriatloni startides, sest lätlased otsustasid oma meistrivõistlusi pidada Eestis koos Euroopa talitriatloniga.

Proffide kõrval oli Lätist kohale sõitnud palju harrastajaid, sportlikku nädalalõppu tuldi veetma peretsi. Otepääle sõites on iga kurv tuttav, nostalgitsesid Läti sporidveteranid.

Läti triatloniveteran Raimonds Garenciks ütles, et lumeolud on Eestis paremad kui Lätis. "Meilgi on head keskused, kuid tehvandi staadion on ju kuulus. Startisin sellelt staadionilt 1989. aastal esimest korda Tartu maratonile."

Kuid Eesti ja Läti omakorda on põnevad paigad ka Saksamaa spordihuvilistele.

EAS-i turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso kiidab samas hoopis lätlasi. "Läti on olnud ka väga tubli. Läti on viimasel ajal teinud palju talispordikeskusi korda, teinud uusi rajatisi. Aga sellest hoolimata käiakse vastastikku külas. Just lätlaste tulek Eestisse on viimasel ajal tublisti kasvanud."