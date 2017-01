Soomaa "kuues aastaaeg" pakub võimalust kelgutamiseks ja uisutamiseks

Soomaa rahvuspargis tuleb viies aastaaeg igal aastal isemoodi. Mõnikord saab jõulude ajal kanuuga mööda heinamaad sõita, teinekord saabub suurvesi koos kevadega. Tänavu pole Soomaal lund sadanud ja nii laiutab põldudel jää, kus saab kihutada tõukekelguga.

"Aktuaalse kaamera" küsimusele, milline aastaaeg see Soomaal praegu õieti on, vastas Soomaa matkakorraldaja Algis Martsoo, et mõnede arvates on tegu kuuenda aastaajaga.

"Võime nii ka nimetada, sest viies on ju suurvesi. Ja kui suurvesi jäätub, siis on kuues. Eks see jää on ikka haruldane ka. Ja tegelikult on see ikkagi, ütleme ausalt, halva talve tulemus. Muidu me näeksime selle jää peal hoopis lund siin. Eelmise aasta veebruaris oli meil üleujutus ja rahvast käis palju. Praegu on jää ja me saame sõita kelkude ja uiskudega," selgitas ta.

"Ilmselt see talv jääbki selliseks," arvas Martsoo. "Vahel tuleb jälle lund ja sulab jälle ära. Meile tundub see isegi meeldivat praegu. Seda jääd on olnud ainult kolm viimast aastat. Enne seda me ei olegi seda jääd näinud. Jää on tekkinud ja siis lumi peale sadanud. Nii et viimased kolm aastat siin Soomaal on haruldased."