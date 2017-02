Jõhvi korteriühistud plaanivad prügiveo tasu hüppelise tõusu vaidlustada

Jõhvi elanikud on prügiveo tasu ligi 76-protsendilise tõstmise vastu ja korteriühistud on otsustanud vallavalitsuse korralduse vaidlustada.

Prügivedaja põhjendas hinnatõusu sellega, et prügila tõstis jäätmete vastuvõtu hinda. Samas on nii prügiveofirma kui prügila juhtkond sama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jäätmevedaja osaühing Ekoviri poolt Jõhvi vallale esitatud hinnatõusu taotluses toodi põhjuseks asjaolu, et sel aastal tõusis Uikala prügilas jäätmete vastuvõtu hind üle kahe korra. Nii Uikala prügila kui ka Ekovri ainus juhatuse liige on Viktoria Tsventarnaja.

"Uikala prügilas tõstis hindasid nõukogu, mina olen juhatuse liige. Mis puudutab Ekoviri hindasid, siis me tegime selle otsuse koos meie tegevdirektoriga ja piirkonnajuhtidega, kuid muidugi see omavahel on seotud," tunnistas Tsventarnaja.

Jõhvi vallavalitsus kinnitas taotluse, leides, et hinnatõus on põhjendatud, sest 2013. aastal Ekoviriga sõlmitud jäätmeveo viieaastase lepingu kehtimise ajal ei oldud hinda seni veel tõstetud. Jõhvi abivallavanem Vadim Ivlijev tõdes, et kindlasti on emotsionaalselt raske nii suurt hinnatõusu vastu võtta.

Jõhvi korteriühistute esimehed on nördinud, et hinnatõus tuli ootamatult, sest ühistute aastaeelarved on juba planeeritud.

Jõhvi vallavolikogu majandus- ja eelarvekomisjoni liikme, Ida-Virumaa korteriühistute liidu esimehe Paul Paasi sõnul käitus selles situatsioonis vastutustundetult Jõhvi vallavalitsus.

"Vald jättis tegemata analüüsi ja jättis tegelikult kohalikud inimesed kaitseta, see on valla kohustus ja tema jättis oma kohustuse täitmata," rõhutas Paas.

Jõhvi korteriühistud on otsustanud Jõhvi vallavalitsuse korralduse vaidlustada.