5 uudist, mida teada täna hommikul

Tere hommikust! Siin on mõned teemad, millega on päeva alustanud ERRi uudistekanalid.

President Kersti Kaljulaid viibib täna ja homme koos abikaasaga esimesel riigivisiidil Soomes. Kaljulaidi võtavad vastu Soome president Sauli Niinistö ja proua Jenni Haukio.

Soome presidendi kantselei teatel arutavad riigipead muuhulgas Soome ja Eesti majandus-koostööd, Läänemere piirkonna julgeolekuolukorda ning riikide suhteid Venemaa ja USA-ga. Kaljulaid osaleb ka Soome ja Eesti ettevõtluskoostööd puudutaval seminaril ja paneeldiskussioonil Team Finlandi majas. Kaljulaid külastas Soomet esimest korda 2016. aasta oktoobris.

See oli tema esimene välisvisiit presidendina. Niinistö käis riigivisiidil Eestis 2016. aasta mais.

Sotsiaalkindlustusamet: tänavu uued teenuskohad toetust ei saa

Ligi kuu aega tagasi teatas sotsiaalkindlustusamet erihooldekandeteenuse osutajatele, et uusi teenuskohti sel aastal ei rahastata, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Samas suureneb nõudlus psüühikahäiretega inimeste toimetuleku toetamiseks ja parandamiseks mõeldud teenuse järgi aastast aastasse. Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu juhatuse esimehe Indrek Sooniste sõnul avaldab otsus mitte uusi teenuskohti rahastada negatiivset mõju neile, kes on oma tegevust planeerinud kehtivate tegevuslubade alusel.

Kui rahastust ei ole, võivad teenusepakkujad Sooniste sõnul võlgadesse sattuda. Praegused järjekorrad erihoolekande teenusele saamiseks pikenevad veelgi ning inimeste lootused, kes on juba ootel, purunevad.

Tänasest jõuavad ringlu-sesse uue aasta-arvuga eurosendid. Eesti Pank täiendas sel aastal käibe-müntide varusid ja laskis vermida 9 miljonit 1-sendist, 4 miljonit 2-sendist, 4 ja pool miljonit 5-sendist ja üle kolme miljoni 20-sendist. Vermitud müntide koguväärtus on veidi üle miljoni euro.

Eesti euromüntide kujundus on samasugune nagu seni ringluses olevatel müntidel, erandiks on vaid aastaarv 2017. Mündid on vermitud Soome Rahapajas. Uue aastaarvuga mündid jõuavad ringlusse pankade vahendusel ja vastavalt nõudlusele. Ringlemata uusi münte saab soetada ka Eesti Panga muuseumipoest ja e-poest.

Teise poolaasta alguses emiteerib Eesti Pank uue 2-eurose mälestusmündi, mis on pühendatud Eesti iseseisvusele eelnenud sündmustele sada aastat tagasi. Mälestusmünte kavatsetakse Eestis välja anda 1,5 miljonit tükki.

4. aprillil lasevad Eesti Pank ja teised euroala keskpangad ringlusse uue kujunduse ja turvaelementidega 50-eurose.

Elektrilevi andmetel on Põlva linnas ja maakonnas elektrita kokku 700-l majapidamist.

Tegemist on rikkelise katkestusega.

Hommikul kella 7 paiku oli Põlvamaal elektrita umbes tuhat kodu.

Trump telefonil Abele: Põhja-Korea ohutase on tõusnud

USA president Donald Trump ja Jaapani peaminister Shinzo Abe pidasid telefonivestluse, et arutada Põhja-Koreast lähtuvat ohtu.

Abe ütles ajakirjanikele, et nad olid president Trumpiga ühel meelel selles, et oht on jõudnud uude etappi. Tema sõnul kinnitasid Jaapan ja USA, et katsetused rikkusid ÜRO resolutsioone ja kujutasid endast selget väljakutset piirkonnale ja rahvusvahelisele kogukonnale.

Põhja-Korea tulistas esmaspäeval välja neli ballistilist raketti, kolm neist kukkusid Jaapani merre. ÜRO Julgeolekunõukogu peab kolmapäeval erakorralise istungi seoses Põhja-Korea viimaste raketikatsetustega.

Pilves ilm. Hommikupoolikul sajab mitmel pool lund, kuid sadu on enamasti nõrk. Õhtupoolikul sajab peaaegu kõikjal lund ja lörtsi. Mitmel pool tuiskab. Lõuna-Eestis suureneb jäiteoht. Puhub kirde- ja idatuul 5-10, puhanguti 12-15, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 18-23 m/s, õhtupoolikul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on Põhja-Eestis -1..-3, Lõuna-Eestis -1..+2°C.

Allikas: Ilmateenistus