Süüdimõistetud pedofiil tahtis isikuandmete eemaldamist kohtuotsusest

(Foto: AFP/Scanpix)

2014. aasta kevadel mõistis maakohus 37-aastase Bali süüdi lapse vastu toime pandud seksuaalkuritegudes ning karistas teda kolmeaastase vangistusega, millest tal tuli vanglas kohe ära kanda kolm kuud.

Karistuse ülejäänud osa ehk kaks aastat ja üheksa kuud mõistis kohus talle tingimisi kolmeaastase katseajaga ning määras ta katseajaks kriminaalhooldaja järelevalve alla.

Hiljem jättis maakohtu otsuse muutmata ka Tallinna ringkonnakohus.

Mees esitas 2015. aasta novembris maakohtule taotluse tema nime ja isikuandmete eemaldamiseks Riigi Teatajas avaldatud kohtuotsusest, kuid kohtud ei pidanud seda põhjendatuks.

Tänavu jaanuaris esitas mees riigikohtule taotluse asendada kohtulahendis tema nimi initsiaalidega, kuid kolleegium tema taotlust ei rahuldanud.

Riigikohus märkis, et ainuüksi asjaolu, et menetlusosaline ei nõustu tema suhtes tehtud ja jõustunud kohtulahendiga, ei anna iseenesest alust väita, et tema põhiõigusi on rikutud ja sellise rikkumise kõrvaldamiseks puudub tõhus viis kohtulikule kaitsele.

"Kui riigikohtule esitatavas kassatsioonis või määruskaebuses esitab isik taotluse tunnistada õigustloov akt või selle säte põhiseaduse vastaseks, hindab riigikohus kaebuse menetlusse võtmise otsustamisel muu hulgas ka selle taotluse põhjendatust," märkis kohus.

Riigikohus täpsustas, et liiatigi on kohtul kohustus ka omal algatusel (ex officio) kontrollida kõikide asjassepuutuvate normide, sealhulgas kohaldatavate menetlusnormide vastavust põhiseadusele isegi siis, kui menetlusosaline ei ole esitanud normi põhiseaduse vastaseks tunnistamise ja kohaldamata jätmise taotlust.

"Ainuüksi sellest, et riigikohus ei esita määruses põhjendusi vaidlusaluste sätete põhiseaduspärasuse kohta, ei saa teha järeldust, et kohus ei hinnanud kõiki kaebuses esitatud väiteid," märkis riigkohus.

Kolleegium jõudis seisukohale, et kaebajale oli tagatud tõhus võimalus taotleda kohtult määruskaebuse ja kassatsiooni esitamise põhiseaduspärasuse kontrollimist.