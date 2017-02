Einasto hinnangul parandab meedikute vastutuskindlustus ravikvaliteeti

Sotsiaalministeerium soovib luua kohtuvälise vastutuskindlustuse süsteemi, millega hüvitatakse patsientidele ravi saamisel tekkinud tervisekahjud. Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse liikme Mart Einasto usub, et vastutuskindlustuse süsteem parandab ravikvaliteeti.

Loodava kindlustuse eesmärk on teha kahju hüvitamine kannatanu jaoks võimalikult lihtsaks. Samuti soovitakse motiveerida tervishoiutöötajaid tervisekahju juhtumeid senisest põhjalikumalt analüüsima, et vähendada ravivigade hulka, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse liikme Mart Einasto sõnul on vastutuskindlustuse süsteemi loomine väga kaua oodatud otsus. Tema sõnul on selle üle arutletud juba 2002. aastast alates, kui jõustus võlaõigusseadus, mis käsitleb mitmes paragrahvis arsti vastutust patsiendi ees.

Samas ei ole 15 aasta jooksul loodud ühtset mehhanismi, mille alusel ravivigu kompenseerida.

"Igal pool maailmas on selline kogemus, et kui arstide vastutusest ilma tasakaalustava mehhanismita rääkida, siis kiputakse ravi käigus tekkivaid ohuolukordasid, tüsistusi, vigu varjama, neid ei panda kirja, neid ei ole võimalik analüüsida, sealt ei ole võimalik õppust võtta, teisi teavitada," selgitas Einasto.

Tema sõnul annaks vastutuskindlustuse süsteem arstidele suurema kindlustunde, kuna see võtaks neilt vastutuse olukordades, kus arst ise või tema kolleegid on ravi käigus tehtud vea registreerinud. Praegu seda alati ei tehta.

"Meil on praegu olemas oma süsteem selleks, et selliseid vigu, tüsistusi, ohuolukordi registreerida, aga ega meil ka lõplikku kindlustunnet, et kõik sinna ausalt kirja pannakse, ei ole. Ja loomulikult oleme ka objektiivsest menetlemisest huvitatud," rääkis Einasto.

Tema sõnul saab Tšehhis juba kehtiva kahju hüvitamise mehhanismi näitel loota, et vasutuskindustuse süsteem parandab arstiabi kvaliteeti. See on mõistagi ka kindlustuse peamine eesmärk.

"Käima läks see väga hästi, vigu registreeritakse, võetakse ka õppust. Nii et ravikvaliteedi paranemisel on see kindlasti üks oluline tõukejõud," kinnitas Einasto.

Uue süsteemi järgi saavad tervisekahju juhtumid seadusega kahju raskusest sõltuva kindla piirmäära. Süsteemi maksimaalne kulu riigieelarvele ja haigekassale on kuni kolm miljonit eurot aastas.