Päästjad tõid Pärnu lahe jäält kaldale kaks kalameest

Reedel tähistame Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva. Aastapäeva lähenemise tõttu võtab ETV debatisaade "Suud puhtaks" sel nädalal teemaks eestluse ja sellega kaasneva patriotismi. Kes on patrioot, milline on patriotism tulevikus ja miks veendunud patriootidele kiputakse vahel viltu vaatama - need on vaid osa küsimustest, millele täna õhtul otsitakse vastust. Saate ajal on aruteluks avatud kommentaarium ning jälgida saab nii saate otsepilti kui ka otseblogi.