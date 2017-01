President Kaljulaid kutsus tänavu vastuvõtule vähem külalisi

Estonia kontserdisaal. (Foto: Ülo Josing/ERR)

Kantselei kommunikatsioonispetsialist Rika Margat ütles ERR-i portaalile, et kutsed on saadetud umbes 500 inimesele, keda oodatakse vastuvõtule koos kaaslastega. Ta rõhutas, et kutsutute lõplik ja täpne arv on veel lahtine.

Eelmisel aastal saadeti välja umbes 700 kutset. Kohale tuli külalisi koos kaaslastega ca 1000.

Tallinnas Estonia kontserdisaalis toimuval vabariigi aastapäeva pidulikul presidendi vastuvõtu programmilises pooles suuri muutusi ei plaanita, mingis ulatuses uuendusi aga siiski tuleb. Täpsemalt ei saa nendest Margati sõnul veel rääkida.

Artikli algses versioonis esitatud suuremad arvud, mille järgi oli mullu vastuvõtule kutsutud 1400 inimest, pärinesid presidendi kantseleist ja ei olnud õiged.