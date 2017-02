Uudistepäeva kokkuvõte 10. veebruaril. (Foto: ERR)

Kauplustekett Prisma on nädalavahetuseks kehtestanud odavaimale piimale 29-sendise kampaaniahinna, mis tähendab, et kauplus müüb piima kahjumlikult, sellele ise peale makstes. Piima hinnad normaliseerusid alles möödunud aasta lõpus, pärast enam kui aasta kestnud piimahinnasõda.

Prisma esindaja tunnistab, et odavaimale piimale makstakse ise peale, sest konkurents on tihe ning piim on üks kaup, mis inimesi poodi meelitab. Nõnda maksab Pere kaubamärgi piim, mida Prismale toodab Valio, selle nädala teises pooles tavapärase 47 sendi asemel kõigest 29 senti. Prisma kinnitab, et talumees saab oma hinna sellest hoolimata kätte.

Rahandusministeerium paneb kokku uut autode registreerimislõivu kava ning lähiajal jõuab see ka valitsusse. Eestis juba arvel olevate sõidukite puhul kaalutakse ühekordset maksustamist omanikuvahetusel pärast seaduse jõustumist ning uute ja välismaalt toodud autode puhul esmaregistreerimisel.

Veebruaris jõuavad valitsusse värske analüüs ja ettepanekud ning eelnõu peab valmis saama maikuuks.

Rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov ütles ERR-ile, et väga suuri muutusi võrreldes eelmise plaaniga ei tule. "On arutatud erandeid ja teiseks on küsimus [maksustamise] ühekordsuse ja mitmekordsuse osas."

Varasem plaan nägi ette, et lõivu tuleb tasuda iga esmaregistreerimise ja omanikuvahetuse korral.

Reede hommikul kell 9 avas maanteeamet Haapsalu-Noarootsi jäätee sõidukitele tegeliku massiga kuni 2,5 tonni.

Jäätee algab Haapsalus Suur-Mere tänava ja Supeluse ristmikult ning lõppeb Noarootsis Österby sadama muuli juures riigimaantee Nõmmküla-Aulepa-Österby lõpus. Jäätee pikkus on 3,9 km.

Veidi enam kui poolteist aastat Eesti Raudteed juhtinud Sulev Loo esitas täna nõukogule lahkumisavalduse ning osapooled leppisid kokku, et Loo jätkab selles ametis veel kolm kuud.

"Soov siia tulla oli eelkõige tingitud sellest, et ehk on võimalik kaubamahte suurendada. Pean tunnistama, et väga hästi pole see õnnestunud erinevatel objektiivsetel ja subjektiivsetel põhjustel," selgitas Loo täna pärast nõukogu koosolekut ajakirjanikele.

Eesti Raudtee nõukogu esimees Priit Rohumaa kommenteeris, et Loo võimalik lahkumine oli päevakorral juba pool aastat tagasi ning nõukogu tegi kõik selleks, et ta jätkaks. "Meil on kindlasti väga kahju," kinnitas ta. "Nõukogul oli väga hea koostöö Looga. /.../ See ei ole lihtne positsioon."

Tartu ülikooli võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar räägib eurooplaste vallutusretkedest 16. sajandil, mis viidsid Peruu inkade riigi langemiseni. Peruu oli Kolumbuse-eelse Ameerika tsentraliseeritud ja väga võimas riik, mille keiser tiitliga Ainus Inka lausa suples kullas.

Euroopa Parlament kaalub igale keskkoolilõpetajale Euroopas ringiseiklemiseks Euroopa InterRaili pileti kinkimist. Paraku pole Eesti, Läti ega Leedu sihtkohtadena InterRaili kaardilgi. Baltikumi kohal asub tühi auk. Hoolimata sellest, et olen andnud oma hääle petitsioonile Rail Balticu vastu, olen Euroopa raudteekaardile jõudmise poolt, kirjutab Austraalia eestlane Tanel Jan Palgi.

Esimest korda avastasin oma Rail Balticu suunalise orientatsiooni 2010. aastal. Ma saabusin Tallinnasse tegelikult pikema reisimise käigus, mis saigi alguse Berliinist ning mille eesmärk oli jõuda rongiga Eestisse.

Berliinist Varssavisse rongiga reisimine ei olnud keeruline. Kahe riigi pealinnade vaheline raudteeühendus toimis. Teekond muutus keerulisemaks Varssavist Leedu suunas sõites. Rongidki muutusid tagasi tuttavlikeks nõukogude „progressile” kohasteks.

Ott Tänak ja Martin Järveoja hoiavad autoralli MM-sarja hooaja teisel etapil Rootsis nelja kiiruskatse järel viiendat positsiooni. Kaotust liider Jari-Matti Latvalale (Toyota) on täpselt 20 sekundit, aga kolmandat kohta kuuendast lahutab kõigest 3,1 sekundit.

"Esimene oli okei, teisel ei olnud võib-olla väga enesekindel ja hakkasid mingid väikesed tehnilised probleemid kimbutama," kommenteeris Tänak ERR-ile. "Läks ainult hullemaks. Viimase katse peal sõitsime okeilt, aga eks see vähe häiris."

Saabuva sõbrapäeva puhul püüdis statistikaamet vastata küsimusele, milline on Eesti abielupaaride koondportree. Aluseks on abielude statistika ja abielupaaride andmed rahvastikuregistris.

/---/

Huvitav on vaadata, milliste eesnimedega mehed ja naised on üksteist leidnud. On loogiline, et sagedamini saavad paaridena kokku populaarsemate eesnimede kandjad. Slaavi nimede esinemine populaarsuse tabeli tipus on tingitud sellest, et slaavi rahvastel on kombeks panna traditsioonilisi nimesid. Seetõttu on ka kõige sagedasemad paarid tavapäraste slaavi nimedega.

Kui aastatel 1970–1980 sõlmiti aastas 12 000 abielu, siis 1990. aastate alguses hakkas abielude arv järsult langema ja viimased 20 aastat on aastas sõlmitud 5000–6000 abielu.

Võiks arvata, et talvises metsas putukaelu ei eksisteeri, aga tegelikult see nii ei ole, selgitab bioloog ja loodusfotograaf Urmas Tartes „Osoonis“. Ühtlasi räägib ta loo, kuidas ta endalegi ootamatult püüdis fotole uue taliputuka liigi.

On looduse paradoks kõigusoojaste organismide hulgas sadu-tuhandeid liike, kes oma aktiivsuse on sättinud talveperioodile ja püüavad talvitumise ajal tegutseda. See on põnev looduse fenomen, miks nad tahavad tulla külma lume peale. Sellele on inimese mõistusega raske leida vastust.

Pühapäeval, 12. veebruaril läheb Eesti pikima ajalooga uudistesaade "Aktuaalne kaamera" esimest korda eetrisse uhiuuest ja moodsast stuudiost.

Uus ja ruumikas stuudio asub äsja renoveeritud ERR-i uudistemajas ehk nn vanas raadiomajas. Esimesena vahendab uudiseid uuest stuudiost päeva esimeses AK-s kell 18.30 uudisteankur Priit Kuusk. "Aktuaalse kaamera" uue stuudiokujunduse autor on Vahur Daum, uue eetrigraafika tegi Optimist Grupp, muusika Janek Murd.

Laupäeval on pilves ilm, vaid Lääne-Eestis on paiguti selgemaid kohti. On olulise sajuta. Ennelõunal võib olla kohati udu ja jäidet. Tuul on muutliku suunaga 1-7 m/s. Õhutemperatuuri maksimum on pärastlõunal -1..-6°C.

Pühapäeval on samuti pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub edelatuul 3-9, õhtupoolikul tugevneb põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0..-4°C.

Allikas: Ilmateenistus

Sel nädalavahetusel peetakse Rootsis autoralli maailmameistrivõistluste tänavuse hooaja teine etapp, kus Fordi roolis on stardis ka Ott Tänak. Sel puhul koostas ERR-i spordiportaal kümnest küsimusest koosneva viktoriini. Pane oma teadmised proovile ja saad teada, kui hästi tunned Rootsi rallit!