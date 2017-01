Postimees vaidlustas Kõlvarti kasuks tehtud kohtuotsuse riigikohtus

Mihhail Kõlvart on Keskerakonna aseesimees ja Tallinna abilinnapea. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

Riigikohus võttis esmaspäeval Postimehe kassatsioonkaebuse arutusele, kuid asja arutamise aega veel ei määranud.

Postimees vaidlustas riigikohtus mullu novembris Tartu ringkonnakohtus Kõlvarti kasuks langetatud otsuse.

Vaidlus on teisel ringil, sest ringkonnakohus arutas asja riigikohtu varasemas otsuses antud suuniste järgi ehk riigikohus kohustas ringkonnakohut kohtuasja uuel läbivaatamisel selgitama, kas rahapesu andmebürool (RAB) oli õiguslik alus keelduda kohtule asjas tähtsat teavet edastamast, ning selle puudumise korral nõudma vastava teabe väljastamist.

Riigikohtu kollegium leidis toona, et ringkonnakohus rikkus poolte võrdse kohtlemise põhimõtet ning jättis Kõlvartile andmata võimaluse lükata ümber vastaspoole väited või neile vastu vaielda.

Riigikohus tõdes, et õige on Kõlvarti etteheide, et ringkonnakohus asetas pooled ebavõrdsesse olukorda, kui otsustas 2015. aasta 27. augusti määrusega vaadata kohtuasi läbi kirjalikus menetluses, kus Kõlvartile ei tagatud võimalust esitada vastaspoole väidetele vastuargumente.

Riigikohtu hinnangul rikkus ringkonnakohus sedasi tsiviilmenetluse seadustikus sätestatud poolte võrdse kohtlemise põhimõtet ning seetõttu tuligi ringkonnakohtu otsus tühistada.

2012. aasta 25. septembril ilmus ajalehes Postimees artikkel pealkirjaga „Uuritakse abilinnapeaga seotud linnaraha liikumist“, milles avaldati Kõlvarti väitel tema kohta ebaõigeid faktiväiteid.

Kõlvarti arvates teotasid need väited koos artikli tonaalsusega tema au ja väärikust ning taotles seetõttu nende ebaõigete faktiväidete ümberlükkamist.

Kõlvart palus kohut kohustada Postimeest ümber lükkama artiklis esitatud väited, et 2011. aasta alguses tehti Tallinna linna eelarvest ülekanne Eesti Taekwondo Liidule, mis on seotud Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvartiga ning et Rene Ilves ja Kõlvart sõlmisid 2012. aasta 8. aprillil tagantjärele raha eraldamise lepingu võitluskunsti võistluste korraldamiseks ning et ajalehe andmetel huvitab uurimisasutusi tehing seetõttu, et Kõlvarti selgitused ja pangakontode väljavõtted ei pruugi kattuda.

Nii laekus 22. veebruaril 2011 Tallinna linnakantselei pangakontolt 63 912 eurot MTÜ Eesti Taekwondo Liidule.

Kõlvart sai Tallinna abilinnapeaks 8. aprillil 2011. Tallinna spordi- ja noorsooameti juhataja 8. aprilli 2011 käskkirjaga tehti muudatus ameti eelarves, millega nähti ette toetus taekwondo liidule ning sama kuupäeva teise käskkirjaga eraldati liidule nimetatud summa.

Rene Ilvese ehk Tallinna spordi- ja noorsooameti esindaja ja Kõlvarti ehk taekwondo liidu esindaja vahel sõlmiti 8. aprillil 2011 raha eraldamise leping.

Postimehe ajakirjaniku Tuuli Kochi artikkel avaldati 25. septembril 2012, mil Kõlvart oli Tallinna abilinnapea ning ta oli nii raha ülekande tegemise ajal kui ka artikli avaldamise hetkel seotud taekwondo liiduga.

Varem leidsid kohtud, et kuna artikkel avaldati ajal, mil Kõlvart oli Tallinna abilinnapea, siis on põhjendatud tema nimetamine abilinnapeaks ka seoses sündmustega, mis toimusid enne tema abilinnapeaks saamist.