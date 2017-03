Erki Savisaar: isa kandideerimine sõltub tema tervisest

Edgar Savisaare poeg, riigikogu keskfraktsiooni liige Erki Savisaar ütles, et kuigi tema kohalikel valimistel osalemine on kindel, ei ole veel selge, kus piirkonnas ta seda teeb. See sõltub Erki sõnul isa Edgari otsusest. Edgar Savisaare kandideerimine sõltub aga omakorda tema tervisest.

"Kui isa kandideerib, siis tõenäoliselt ma olen Mustamäel. Kui ei kandideeri, siis on tõenäoline, et tuleb minna Lasnamäele," ütles Erki Savisaar "Ringvaates".

See, kas Edgar Savisaar valimistel osaleb, ei ole veel selge. "Me teame seda, et ta soovis olla edasi Lasnamäe piirkonna juhatuses, sinna ta sai sisse. Enamasti juhatuse liikmed ka kandideerivad, kas tema otsustab kandideerida, seda me näeme," ütles ta.

Savisaar märkis, et kuna valimisteni on aega umbes pool aastat, siis aega mõtlemiseks ja otsustamiseks on. "Ütleme, et erakonna liikmetele väga meeldiks, kui ta osaleks valimistel. Selles ei nähta mingisugust probleemi, aga kas ta on selleks valmis, seda ta peab ise otsustama," rääkis Erki Savisaar.

"Täna ta ei ole öelnud selge sõnaga, et jah, ma igal juhul tulen. Ta on andnud märku, et kui tervis seda võimaldab, siis ta kaalub seda" lisas ta.

"Üksjagu palju aega läheb sellele, et harjutada proteesiga käimist. See on ikkagi väga oluline samm edasi," selgitas Erki Savisaar. Ta osutas, et tema isal läheb palju aega tervise peale ja ka kohtuprotsessid segavad.

Savisaar rääkis veel, et kuna piirkonna esinumbril on väga suur koormus, siis täna on Mihhail Kõlvartil selleks rohkem võimet kui Edgar Savisaarel. Erki Savisaar rääkis ka enda võimalustest valimistel ja meenutas, et siiani on häältesaak olnud 1000-2000 häält.