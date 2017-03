Valitsus moodustas omandireformi valitsuskomisjoni

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Komisjon eesmärk on koostada omandireformi seniste tegevuste kohta kokkuvõte ja analüüsida lahendamata küsimusi ning esitada ettepanekud valitsusele nende lahendamiseks," ütles riigihalduse minister Mihhail Korb.

Peaminister Jüri Ratas omandireformi kahjude hüvitamise teemat neljapäeval pressikonverentsil ERR-ile otseselt ei kommenteerinud. Ta ütles vaid, et see, mida täpselt hüvitama hakatakse ongi loodud komisjoni pärusmaa.

"See, mida täpselt nüüd hakatakse hüvitama, see ongi ju selle omandireformi komisjoni pärusmaa. Nii et eks nad peavad kokku tulema ja neid küsimusi hakkama siis teemade kaupa arutlema," rääkis Ratas.

Moodustatava komisjoni esimees on riigihalduse minister ning aseesimees justiitsminister. Lisaks kuuluvad komisjoni kultuuriminister ning esindajad Eesti Memento Liidust, Eesti Mälu Instituudist, Eesti Omanike Keskliidust, Eesti Teaduste Akadeemiast, Eesti Üürnike Liidust, keskkonna-, sise-, rahandus-, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, omavalitsusliitudest, riigikantselei peaministri büroost ning riigikogu majandus-, maaelu- ja rahanduskomisjonist.

Enamik reformivaldkondi lõppesid juba rohkem kui 15 aastat tagasi ning omandireformi üldised eesmärgid on täidetud. Suurem osa maareformist on ära tehtud, kuid täielikult pole protsess veel lõppenud. Väikesel määral jätkub maa erastamine, tagastamine, hoonestusõiguse seadmine, munitsipaliseerimine ja riigi omandisse jätmine. Reformimata maad oli 111 500 hektarit, mis moodustab ligikaudu 2,6 protsenti Eesti maismaa pindalast, teatas rahandusministeeriumi pressiesindaja.

Ka õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine ja kompenseerimine on valdavas enamuses lõppenud. Tänavuse aasta alguseks jäi lõpetamata 220 varatoimikut. Väljamakstud kompensatsioonide kogusumma on ligikaudu 540 miljonit eurot. Sellele lisaks jääb maksta veel umbes 0,8 miljonit eurot.

Komisjoni koostatud aruanne loodetakse valitsusele esitada aasta lõpuks.

Omandireformi kahjude hüvitamise teema aktiivsemaid eestvedajaid on peaministri erakonnakaaslane ja riigikogu keskfraktsiooni liige Heimar Lenk, kelle sõnul on omandireform tragöödia, mis on võrreldav küüditamisega.

Lengi sõnul peaks riik nüüd kompenseerima omandireformi käigus kannatanud inimestele nende kulud. Kui riik raha ei leia, tuleks tema sõnul otsida raha Euroopa Liidust. Samuti ütles Lenk, et omandireformi eest peaks vabandama peaminister ja president.

Riigihalduse minister Mihhail Korb ütles kolmapäeval, et riigieelarves ei ole selleks raha ette nähtud ning erakonnas ei ole Lengi ideed arutatud. Keskerakonna koalitsioonipartnerid IRL ja sotsid on ideele vastu.