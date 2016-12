McCain intervjuus ERR-ile: Tillerson ei kujuta USA välisministrina Eestile ohtu

Eestis visiidil viibiv USA senaator John McCain ütles intervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et Rex Tillersoni võimalik saamine USA välisministriks ei kujuta Balti riikidele ohtu, vaatamata tema tihedatele suhetele Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

"Mul on härra Tillersoni suhtes mõningane mure, sest ta tegi Exxon Mobil juhina venelastega palju äri, aga ma arvan, et peame andma talle võimaluse selgitusi anda," lausu McCain.

Samas oli tal hea meel kindral James Mattise üle, kes on presidendi valik kaitseministriks. "Ta on suurepärane mees, kes mõistab siinset regiooni väga hästi. Nii et teatud valikuid toetan ma tugevalt, aga ma arvan, et välisminister peab küll teatud küsimustele vastama."

Küsimusele, kas Tillerson võiks olla mingil viisil ohtlik Eestile või Balti riikidele, vastas McCain eitavalt. "Ei, ma ei usu seda. Valitud president on öelnud, et peame kasvatama oma sõjaväge. Valitud president on öelnud, et peame kulutama riigikaitsele rohkem raha. Ta on hiljuti öelnud, et toetab NATO-t," märkis McCain.

McCain möönis, et Trump on teinud mitmetitõlgendatavaid väljaütlemisi, kuid NATO puhul on tulevase riigipea eesmärk olnud, et allianss ja selle liikmed panustaks rohkem kaitsekulutustele ehk täidaksid nõuet 2% SKP-st.

"Minu arvates on tema [Trumpi] sooviks, et NATO kaitsekulutused oleksid suuremad - vähemalt kaks protsenti SKP-st. Muuseas, see on midagi, mida Eesti on juba tükk aega teinud. Samuti ma arvan, et kui ta seda juba praegu ei tea, siis Trumpi ümbritsevad inimesed aitavad tal mõista, et see on ajaloo kõige edukam allianss. See on allianss, mis võitis külma sõja."

USA käsitleb Vladimir Putinit edaspidigi ohuna, usub McCain. "Ma arvan, et iga usalduväärne USA kongressi senati liige näeb Vladimir Putinit ohuna, näeb Vladimir Putinit sellena, kes ta on: kõrilõikaja, kiusaja ja KGB-agent. Ma olen uhke, et Putin pani mind sanktsioneeritavate nimekirja. Nii et, ma arvan, et USA senat on selles küsimuses ühtne, aga jällegi, ma ei saa kirjeldada iga riigimeest, kelle tulevane president on valinud, aga ma loodan, et Trump kuulab selliseid inimesi, nagu kindral Mattis jt, kes mõistavad täpselt, milline inimene on Vladimir Putin."

Täismahus ingliskeelset intervjuud vaata siit:

McCain ütles keskpäeval Tallinnas toimunud pressikonverentsil, et Balti riigid ei pea seoses võimuvahetusega USA-s midagi kartma ning sidemed Washingtoni ja NATO liitlaste vahel jäävad endiselt tugevateks. Lisaks lubas ta koos oma kolleegidega viia Washingtoni tagasi sõnumi, et USA sõjaline kohalolek peab igal juhul jätkuma.

Eesti peaminister Jüri Ratas ütles pressikonverentsi sisse juhatades, et NATO on Eesti julgeoleku jaoks oluline. Samuti juhtis ta tähelepanu sellele, et Eesti on olnud üks vähestest NATO liikmesriikidest, kelle kaitsekulutused on alliansi poolt nõutud tasemel ehk kaks protsenti SKT-st.

Senaator McCain tänas Eestit kaitsekulutustele pühendumise eest. Lisaks tänas ta Eestit USA sõjaväelastele osaks saanud sooja vastuvõtu eest ning tuletas meelde ohvreid, mida Eesti kaitseväelased on toonud ühistel välismissioonidel. McCaini sõnul on Eesti üks USA kindlamaid liitlasi ning tegemist on riigiga, mis hoolimata Nõukogude okupatsiooniga kaasnenud kannatustest on kujunenud tõeliseks edulooks.

McCain tunnistas, et novembrikuised presidendivalimised andsid küll paljude jaoks üllatusliku tulemuse, kuid samas rõhutas ta, et on veendunud ja kindel, et suhted Eestiga püsivad muutmatutena. Senaator märkis, et USA küll kutsub üles teisi alliansi liikmesriike kaitsekulutusi nõutud tasemele tõstma, kuid Washington jätkab tugevat pühendumist NATO-le.