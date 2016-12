5 uudist, mida täna hommikul teada

Viis uudist (Foto: ERR/Fotor)



Tööinspektsioon: kauplused peavad pöörama töötajate tervisele rohkem tähelepanu

Tööandjad kauplustes peavad rohkem tähelepanu pöörama töötajate tervisele, selgub tööinspektsiooni läbiviidud sihtkontrolli tulemustest

Juhuvalimina kontrollis tööinspektsioon ligi 60 poe töötingimusi Harjumaal, Ida-Virumaal, Pärnumaal ning Tartumaal. Fookuses olid töötaja võimalused puhkepausideks ja tervisekontrolliks.

Sihtkontrolli tulemusena selgus, et rohkem kui 70 protsenti töötajatest ei ole tervisekontrollis käinud ja paljudel juhtudel puuduvad tööpäeva jooksul ka kindlad vaheajad. Lisaks selgus, et ligi 15 protsendil kontrollitud poodides, puudub müüjatel tööpäeva jooksul võimalus korrakski istuda.

Kõige rohkem saavad koormust pika seismise tagajärjel jalad ja selg. Valutavad jäsemed aga näiteks avaldavad omakorda mõju inimese elukvaliteedile.

Probleeme tekitab tööinspektsiooni töötervishoiu järelevalve talituse juhataja Silja Soone sõnul ka see, et isegi kui töötajatele puhkepause võimaldatakse, ei ole need kirjalikult fikseeritud.

Seda kurvem on tõdeda, et kontrollitud kauplustes ei tähtsustata Soone sõnul piisavalt ka töötajate tervisekontrolli vajadust

Yana Toom kohtus taas Süüria presidendiga

Neljapäeval kohtus grupp Venemaa föderatsiooninõukogu ja Euroopa Parlamendi saadikuid Damaskuses Süüria presidendi Bashar al-Assadiga. Eurosaadikute seas oli ka Keskerakonna poliitik Yana Toom.

Kohtumisest teatas uudisteagentuurile TASS Vene föderatsiooninõukogu välissuhete komisjoni esimees Konstantin Kossatšov, kelle sõnul arutati Süüria presidendiga äsja allkirjastatud relvarahulepet.

"Viibime Süürias föderatsiooninõukogu delegatsiooniga koos kolme Euroopa Parlamendi saadikuga," selgitas Kossatšov. Eurosaadikud on pärit Itaaliast, Lätist ja Eestist.

Yana Toom ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud telefoniintervjuus, et kõneles Assadiga rahvusvahelisest olukorrast ja sanktsioonidest, kuid peamine teema oli Süüria vaherahu.

Toom ütles, et ta loodab, et seekordne relvarahu peab. "Kui eelmine kord president Bashar al-Assadiga kohtusime, siis tema suhtumine Türgi poliitikasse ja isegi isiklikult Tayyip Erdogani oli palju sõjakam. Täna ta tundus olevat palju konstruktiivsem ja rahulikum," märkis Toom.

Peamine põhjus, miks ta Süüriasse sõitis, on Toomi sõnul põgenikekriis.

"On väga selge, et põgenikekriis, mis tabas Euroopat ja mis jõudis ka Eestisse, sai alguse just siit piirkonnast ja kui me seda probleemi siin ei lahenda, siis ei lahenda ka põgenikeprobleemi Euroopa Liidus," ütles ta.

Toom kinnitas, et reisi ja elamiskulude eest maksis ta ise.



Trump kohtub USA luurejuhtidega Vene häkkimise teemal

USA presidendiks valitud Donald Trump reageeris neljapäeval Ühendriikide valimistega seotud sanktsioonidele Venemaa vastu üleskutsega eluga edasi minna ja lubadusega kohtuda USA luurejuhtidega, keda ta on varem raevukalt kritiseerinud.

"Meie riigil on aeg liikuda suuremate ja paremate asjade poole," lausus Trump, kelle valimisvõitu on varjutanud väited Venemaa sekkumisest.

"Sellest hoolimata, meie riigi ja selle suurepärase rahva huvides kohtun ma järgmisel nädalal meie luurekogukonna juhtidega, et saada värsket teavet selle olukorraga seotud faktide kohta," lisas ta.

President Barack Obama andis neljapäeval korralduse terveks reaks diplomaatilisteks ja majandussanktsioonideks Venemaa vastu seoses häkkimisega, mis Ühendriikide ametiisikute sõnul oli suunatud on USA valimiste mõjutamisele.



Riigil napib kaitsealuste metsamaade väljaosturaha

Keskkonnaminister laiendas äsja lendoravate kaitsevööndit, kuid piirangutega maade omanikke ärritab rahapuudusel aastakümnete pikkuseks kujunev väljaost, kirjutab Postimees.

Ajaleht toob näiteks 35 hektari metsa omaniku, kes ootab lendorava elupaigaks kuulutamise tõttu kasutu, kuid kuluka vara väljaostu riigilt juba 10 aastat, kuid peab veel kolm kuni üheksa aastat ootama.

Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja sõnul on tuleval aastal looduskaitsealuste maade riigile omandamiseks planeeritud kolm miljonit ja alates 2018. aastast neli miljonit eurot.

"Paraku tundub nii, et riiklikul tasandil käiakse rohkem pinda erametsaomanikele ja nüüd just nendele, kes on oma metsa hoidnud ja hooldanud. Need, kes metsad juba ammu maha võtsid, on õiged mehed. Ei ole eriti palju kuulda ka RMK-le seatavatest piirangutest," rääkis Rägavere abivallavanem Lembit Talli.

Talli sõnul on metsaomanike probleemiks eelkõige see, et kui lendoravat juba aastaid metsas näha pole, siis kaitseala staatust ikkagi maha ei võeta ja kaitseala kompenseerimine toimub metsaomanikele väga vaevaliselt.



Taavi Rõivas teatas poja sünnist

Eile hilisõhtul teatas endine peaminister Taavi Rõivas, et tema ja Luisa Värgi perre sündis poeg.

"Ööl vastu tänast sündis meie perre imearmas pisipoeg," kirjutas mees Instagrami vahendusel.

Sel sügisel andis Rõivas sotsiaalmeedia vahendusel teada, et kihlus oma pikaaegse elukaaslase Luisa Värgiga, kuid tõdes toona, et pole jõudnud pulmade korraldamist veel tõsiselt ette võtta.

Taavi Rõivase ja Luisa Värgi peres kasvab veel tütar Miina Rihanna.

Tänane ilm

Täna on pilves selgimistega ilm. Kohati võib vähest vihma sadada. Puhub edelatuul 7-12, puhanguti 15, õhtul saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on +1..+6°C.

Allikas: Ilmateenistus