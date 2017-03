ERR Soomes: president Kaljulaidi riigivisiidi esimene päev pildis

President Kersti Kaljulaid sõitis teisipäeval kahepäevasele riigivisiidile Soome. ERR-i fotograaf Siim Lõvi saadab presidenti ja delegatsiooni kogu visiidi jooksul.

Soome president Sauli Niinistö ja proua Jenni Haukio korraldavad Eesti presidendipaarile vastuvõtutseremoonia presidendipalees teisipäeva hommikul.

Kaljulaid ja Niinistö arutavad oma kohtumisel kahe riigi koostööd majanduse, info- ja kommunikatsiooni ning hariduse valdkonnas. Lisaks puudutatakse ka julgeolekuolukorda Euroopas laiemalt ning Läänemere regioonis, Euroopa Liidu aktuaalseid küsimusi ning suhteid Venemaa ja Ameerika Ühendriikidega.

Samal päeval kohtub Kaljulaid ka Soome parlamendi esimehe Maria Lohela ja peaministri Juha Sipiläga.

President Kaljulaid osaleb ka Team Finlandi majas peetaval seminaril Soome-Eesti ärikoostöö teemadel.

Kolmapäeval külastab Eesti presidendipaar Latokartano põhikooli Helsingis. Koolis õpib sadakond last, kelle emakeel on eesti keel.

Edasi sõidab Eesti riigipea Tamperesse, kus ta külastab Tampere Tehnoloogiaülikooli ja Vapriikki muuseumikeskust.

Kaljulaidi saadavad visiidil haridus- ja teadusminister Mailis Reps, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Kalle Palling, kaitseväe juhataja kindral Riho Terras. Samuti on rigipeaga kaasas äridelegatsioon.

President Kaljulaid tegi oma esimese külaskäigu Soome 2016. aasta oktoobris, see oli tema esimene välisreis riigipeana. President Niinistö viimane külaskäik Eestisse oli eelmise aasta mais.

Eesti X-tee baasil on sügisest riikidevaheline andmevahetus töös

Soomes riigivisiidil viibiv president Kersti Kaljulaid rōhutas Helsingis koos Soome kolleegi Sauli Niinistöga antud pressikonverentsil riikidevahelise koostöö olulisust Läänemere ruumis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

President Kaljulaid esitas Niinistöle ka kutse maikuus toimuvale Lennart Meri julgeoleku-konverentsile.

Üks koostöö teema on ka Eesti X-tee kogemus, mida Soome hakkab samuti kasutama. President Kaljulaid avaldas lootust, et sügiseks on riikidevaheline andmevahetus juba töös.

"Kevadest ei ole enam mingisuguseid tehnilisi takistusi selleks teenused võiksid koos toimida. Tõsi, nad tuleb teenus teenuse haaval üle käia, lepingutega katta, nii et infovahetus saaks koos toimida. Nii, et tehniline pool on valmis, nüüd me liigume sisulise poole juurde ja seda me teeme koos võrdsete partneritena," sõnas Kaljulaid.