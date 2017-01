5 uudist, mida teada täna hommikul

(Foto: ERR)

Nädalavahetusest: Hanno Pevkur valiti Reformierakonna uueks esimeheks



Laupäeval asus Reformierakond uue esimehekandidaadi poolt hääletama: Hanno Pevkur vs Kristen Michal. Pevkur võitis ülekaalukalt, mispeale taandas Kristen Michal end ka Reformierakonna fraktsioonijuhi kohalt.

Pevkuri poolt hääletas 1048 liiget, Michali poolt 635.

Uue esimehe sõnul on Reformierakond Tallinnas valmis tegema koostööd kõigi poliitiliste jõududega, kuid riigi tasandil ei minda valitsusse, kus peaminister on Keskerakonnast.

Eesti poliitikute hinnangul näitas Hanno Pevkuri valimine Reformierakonna juhiks, et reformierakondlased ootavad muutusi. Kristen Michali ning Hanno Pevkuri vahel valides tehti turvaline valik, vahendas Tiina Jaakson "Aktuaalses kaameras".

Haridusministeerium plaanib keskharidusse digipööret

Haridus- ja teadusministeerium kuulutas välja e-õppematerjalide riigihanke keskhariduse kaasajastamiseks. Hankega soovitakse luua digikogumikke, mille sisu peab vastama riiklike õppekavade nõuetele kõikide gümnaasiumiastme ainevaldkondade kohta. Nii avaneks tulevikus võimalus eesti keelset keskharidust omandada ka kodumaalt eemal olles ning integreerida saaks erinevat liiki haridust, vahendas Jane Saluorg raadiouudistes.

Hangitav õppematerjal on avatud lähtekoodiga, mis tähendab, et nii organisatsioonidel kui ka õpetajatel on võimalik seda oma soovi järgi kohendada või edasi arendada. See peaks ministeeriumi e-teenuste osakonna asejuhataja Kristel Rillo sõnul tagama materjalide kvaliteedi ja tõepärasuse. Kui palju kogu ettevõtmine maksma minna võib, Rillo hetkel veel öelda ei oska, kuid kinnitab, et ägedate lahenduste loomiseks on raha kindlasti olemas.

Praamid sõidavad Hiiumaale talvise sõiduplaani järgi

Hiiumaa liinil hakkab tänasest kehtima talvine sõiduplaan. See tähendab, et ühe reisi pikkuseks koos laeva laadimise ja lossimisega on kaks tundi.

TS Laevade müügi- ja teenusevaldkonna juhi Pille Kauberi sõnul tuleb Rohuküla-Heltermaa liinil aasta esimestel kuudel arvestada keerulisemate ilmastikutingimuste ja võimalike jääoludega. Seetõttu on mõnede reiside väljumisaegu muudetud, et tagada sõiduplaani täitmine.

Soodsate ilmaolude korral laevade ülesõiduajad oluliselt ei pikene.

Pühapäeval aga alustas koduteed järgmine uus praam, Tõll. Parvlaev peaks Poolast Eestisse, Virtsu sadamasse jõudma täna pärastlõunal.

Soome alustab kodanikupalga katsetusega

2000-le seni töötu abiraha saanule laekub tänasest arvele 560 eurot. See jääb alles ka siis, kui inimene peaks töökoha leidma. Senised toetused kaovad, kuid juhul, kui kui senised tööturu-toetused olid suuremad kui 560 eurot kuus, makstakse ülejäänud summas siiski ka toetust.

Katsetus kestab kaks aastat ja selle käigus tahetakse eelkõige välja selgitada, kas nn kodanikupalga maksmine julgustab inimesi vastu võtma ka väiksema palgaga ja ajutist tööd, samuti loodetakse, et palga sisseseadmine senise keerulise toetussüsteemi asemel vähendab bürokraatiat.

Algab arvamusfestivali ideekorje

Viienda Arvamusfestivali korraldajad alustavad täna ideekorjet, mille tulemusel valitakse välja festivalil kõneks võetavad teemad.

Paide Arvamusfestivali peakorraldaja Ott Karulin ütleb, et täna algav ideekorje on kõige olulisem ettevõtmine festivali enda toimumise kõrval. Karulini sõnul väga suuri muudatusi ette näha, kuid pisut tõmmatakse koomale arutelude hulka ja üks eel arvamusfestival peetakse ka Hiiumaal.

Pilves selgimistega ilm. Kohati võib sadada veidi. Puhub edelatuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur 0..+3, Kagu-Eestis kuni -2°C.