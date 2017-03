Õiguskomisjonis jäi hinnang vaikivale ajastule andmata

Konstantin Päts ja Artur Sirk.

Riigikogu õiguskomisjon arutas teisipäeval Eesti Vabadussõjalaste Liidu rolli üle Eesti ajaloos ja vabadussõjalaste võimalikku rehabiliteerimist, kuid üksmeelele ei jõudnud. Komisjoni esimees, keskerakondlane Jaanus Karilaid ütles, et kindlasti tuleb küsimus arutlusele ka täiskogu istungil.

Komisjonis esinesid ettekannetega ajaloolased Jaak Valge ja Art Johanson. Ettekande pealkirjaks oli "Eesti autoritaarrežiimi poliitilistest repressioonidest aastatel 1934-1940.“

"Pean väga oluliseks, et enne kui minnakse mõne deklaratsiooni või otsuse juurde kuulatakse ajalooteadlaste seisukohti. Selline avalik kuulamine on esmakordne ja aitab meie ajaloo niinimetatud kinni kleepunud lehekülgi avada,“ ütles Karilaid.

Valge ütles arutelul, et autoritaarne režiim väärib hukkamõistu ja oleks moraalselt ilus. "Kuidas seda teha, tuleb otsustada neil, kel on rahva mandaat," sõnas Valge. Ta lisas, et vastav avaldus või deklaratsioon ei ohustaks mingil moel Eesti õiguslikku järjepidevust.

Opositsiooni esindajad väljendasid arvamust, et riigikogu ei peaks vaikiva ajastu temaatikaga tegelema. Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles, et riigikogu ei peaks tegelema ajaloo tõlgendamisega, vaid tegelema seadusloomega. "Pole riigikogu asi minna ajas 80 aastat tagasi ja hakata toonaseid olusid hindama," sõnas Pevkur.

Karilaid vastas, et riigikogu roll nii suur kui riigikogu ise seda võimaldab ning meenutas, et õiguskomisjon otsustas hääletuse alusel 1930. aastaid Eesti poliitikas arutada. "Kas see lõpeb deklaratsiooniga või muul moel ongi arutelu küsimus. Pingeliste ajalooliste perioodide üle arutamine ei peaks tabu olema."

Karilaid lubas, et kavatseb koos mõttekaaslastega riigikogus vaikiva ajastu arutelu algatada täissaalis. "Millal ja millises vormis, seda näitab aeg."