Aasta keskkonnateo auhinna pälvis Peeter Hermik

(Foto: keskkonnaministeerium)

Hermik on Matsalu rahvuspargi alal taastanud ligi kümne hektari jagu puisniitu. Läänemaal on kokku umbes 100 hektari jagu puisniite, mistõttu on Hermiku panus keskkonnateadlikkuse tõusus kui ka pärandkultuuri säilitamisse arvestatav.

Hermiku keskkonnategu võitis ülekaalukalt ka rahvahääletuse. Aasta Keskkonnateo auhinnaks on 5000 eurone preemia, lisaks õigus kasutada keskkonnamärgist.

Lisaks üldvõitjale tunnustati nelja ettevõtmist. Üks tunnustatu on MTÜ Kotkaklubi projekt „Pesakaamerad“. Veebikaamerate kaudu saavad miljonid inimesed üle maailma osa Eestimaal pesitsevate haruldaste linnuliikide, nagu kotkad ja must-toonekurg, pesaelust. Ainuüksi merikotka pesakaameral oli 2016. aasta pesitsusajal üle 10 miljoni veebivaatamiskorra.

Teine tunnustuse teeninu on Eesti Kalastajate Selts, mis käivitas 2016. aastal uue aktsiooni „Kaldad puhtaks“ ning jätkas traditsioonilisi tegevusi, nagu kudevate lõhede ja haugide valvamine ning suvel aitasid seltsilised tagada, et Kotka paisu illegaalselt üles ei ehitataks.

Kolmas tunnustatu on Organic Estonia MTÜ Mahe-Eesti projektiga. Idee mahedast Eestist ehk Organic Estoniast väärtustab ja loob terviklahenduse tervele mahemajanduse süsteemile. Organic Estonia ülesanne oli saavutada 51 protsenti mahepindala riigist ning esimeses etapis saavutati 30 protsenti.

Keskkonnaministeerium tunnustas ka Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilaste Isabel Palumäe, Loora Grünvaldi, Hanna Kristiina Lihi, Mai Mõttuse, Markus Muugi, Jürgen Luusi, Merili Pärna ning Devon Nathaniel Gawley projekti „Kohv käib tassi“, mille eesmärgiks on ühekordsete papptopside vähendamine, kasutades kohvi kaasa ostmiseks oma kruusi või termost.

Aasta keskkonnateo auhinda andis ministeerium välja 13 korda.