Eripensionide kaotamine hakkab riigi kulusid vähendama alles 20-30 aasta pärast

Politseinikud Tallinna lennujaamas. (Foto: Rene Suurkaev / ERR)

Neljapäeval sotsiaalministeeriumist kooskõlastamisele läinud eelnõuga nähakse ette tegevväelase tegevteenistuspensioni, politseiametniku väljateenitud aastate pensioni ning prokuröri vanaduspensioni kaotamise üleminekuperioodi jooksul, kusjuures õigused eripensionile säilivad neil, kes on teenistuses 31. detsembril 2019. aastal, ning neil, kellel on selleks ajaks omandatud pensioni saamiseks vajalik staaž.

Neil säilib õigus eripensionile seni kehtiva korra alusel mõningate täpsustustega. Hiljem teenistusse asuvatel isikutel õigust eripensionile ei ole.

Muudatuse mõju on pikaajaline. Õigust eripensionile ei teki neil kutsealadel töötanud isikutel sõltuvalt teenistusse asumise vanusest 20-40 aasta pärast.

Nende pensionide määramine toimub veel kuni 30-40 aastat ning maksmine 70- 80 aastat. Esialgu ei mõjuta muudatus pensionikulusid. Kuna pensionäride arv kasvab, kasvavad ka kulud. Muudatus hakkab kulude kasvu vähendama alles 20-30 aasta pärast.

Eripensionid kujutavad endast riigieelarvest makstavaid tunduvalt kõrgemaid pensione, mille suurus sõltub inimese varasemast töötasust ning mida hakatakse maksma enne vanaduspensioniiga või vanaduspensionieas.

Seega on eripensionide puhul tegemist jooksvatest maksudest makstavate kindlaksmääratud hüvitistega. See tähendab, et pensionikulud on edasilükatud kohustus, neid maksavad tulevased põlvkonnad ja eripensionäride hüvitise suurus ei sõltu sellest, kui palju on inimene pensionisüsteemi sissemakseid teinud või milline on inimese pensionile mineku hetkel riigi töötajaskonna ja ülalpeetavate suhe.

Võimuliit leiab, et eripensionid ei haaku Eesti pensionisüsteemi sambalise struktuuriga. Mitmesambaline pensionisüsteem tugineb eeldusele, et vanaduspensioniea sissetulek kujuneb mitmest erinevast allikast või sambast.

Kõrgete eripensionide kehtestamisel on eeldatud, et kogu sissetulek tuleb eripensionist. Samal ajal on kõik eripensionile õigust andvatel ametikohtadel töötavad isikud pensionikindlustatud ning nende töötasudelt makstakse sotsiaalmaksu ja kogumispensioni makset.

Kuna eripensione ei maksta samal erialal edasi töötades, võivad need motiveerida töötajaid suhteliselt varases eas (alates 50. eluaastast) oma erialaselt töölt lahkuma.

Eelnõu seletuskirjas seisab, et kuna kehtivad eripensionid on seotud staažinõudega vastaval ametikohal, on töö ja ametivahetus piiratum võrreldes teiste töötajatega. Seega pärsivad eripensionid tööjõu liikumist ja muudavad töötajad paiksemaks, et teenida välja suurem eripension.