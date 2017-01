Kallas: olukord maailmas on kõhedakstegev

Nii ebakindlat ja ettearvamatut olukorda ei ole Eesti taasiseseisvumise ajal maailmas olnud, ütles südameoperatsioonist taastuv Siim Kallas intervjuus "Ringvaatele".

Kallas ütles, et kodus taastudes on tal senisest rohkem olnud aega välisajakirjandust ja raamatuid lugeda. "Lugedes ajalooraamatuid, siis 1939. aastal oli ka hoiak, et las nad seal Euroopas madistavad, mis see meisse puutub. Pärast selgus, et puutus ja mitte vähe. Aga ma ei ennusta midagi nii hullu."

"Olukord on kõhedakstegev. Eestis on natuke hoiak, et me oleme nurga taga, meid miski ei puutu. Ütleme, et nemad seal Ameerikas, mis nendega saab, kui president teeb seda või teist. Ja mis Euroopaga saab, saamata aru, et Euroopa, see oleme meie ise. See on kogu aeg olnud nii, aga tänases olukorras on see veel tõsisem."

Kallast häirib, kui ta kuuleb, et USA president Donald Trump ei tohiks teha seda, teist või kolmandat. "Sõbrad, meist ei sõltu mitte miski. Meist ei sõltu see, mis tema teeb. Meist sõltub üldse väga vähe," tuletas Kallas meelde.

Siiski ei tasu tema sõnul käed rüpes istuda ja oodata, et miski ära tehtaks. "Peame suutma adekvaatselt aru saada. Eesti valitsusjuht, kes on üks Euroopa valitsusjuhtidest ja ministrid kõik, kes istuvad nõukogudes: alati on variant, et eestlane istub vait ja ütleb mõne repliigi, aga täna tasub mõnes asjas võib-olla võtta palju aktiivsem hoiak."