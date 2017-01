Tänavu aegub ID-kaart paarisajal tuhandel inimesel, kasvab ka passivahetus

(Foto: Postimees/Scanpix)

Sel aastal on tulemas ID-kaartide vahetamise osas suurem laine, kuna aastal 2012 anti uued ID-kaardid välja kehtivusajaga viis aastat. Tänavu aegub peaaegu 200 000 Eesti kodaniku-ID kaarti ja 150 000 passi.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Marit Abram ütles kolmapäeval ERR-ile, et dokumendivahetuse haripunkt saabub alati suvel, ajavahemikul juuni-august, kui inimestel on puhkused ning reisitakse tavapärasest rohkem. Samuti võib märgata tõusu ka sügiseti, kui lastel on koolivaheajad.

Lisaks tuleb Abrami sõnul arvestada dokumenditaotlejatega, kes on oma dokumendi ära kaotanud või on seoses abiellumisega oma nime vahetanud ning lastega, kelle vanemad taotlevad neile üldse esmakordse dokumendi.

Korduvat ID-kaarti võib taotleda nii teeninduses kui tavaposti kui e-posti teel. "Teenindustes on meil olemas fotoboksid, kus inimene võib mugavalt ja tasuta pildi teha, kuid foto võib ka ise kaasa võtta - siis ei pea inimene seisma fotoboksi järjekorras," ütles Marit Abram. Tasub meeles pidada, et foto ei tohi olla vanem kui kuus kuud.

Teeninduse sujuvuse tagamiseks ja vältimaks järjekorras seismist, võib inimene broneerida endale aja nii dokumendi taotlemiseks kui sellele järele tulemiseks. Aega saab broneerida kuni kolm kuud ette, kuid vaba aja olemasolul võib saada selle isegi juba järgmiseks päevaks.

Posti- ja e-posti teel saabuvad taotlused võetakse menetlusse saabumise järjekorras ning taotluse menetlemiseks ettenähtud tähtaeg on kuni 30 päeva. Posti- ja e-posti teel dokumentide taotlemisel soovitab PPA nende kodulehel tutvuda dokumenditaotlusele esitavate nõuetega, et vältida olukorda, kus esitatakse puudustega taotlus ning sellest tulenevalt pikeneb ka taotluse menetlemise ja lõppkokkuvõttes kättesaamise aeg.

Alates 15-aastase kodaniku ID-kaardi riigilõiv on 25 eurot. Soodustingimustel saavad ID kaarti taotleda alla 15-aastased lapsed, keskmise, raske või sügava puudega isikud ning üldtingimustel vanaduspensioni ikka jõudnud isikud - nemad peavad maksma riigilõivu 25 eurot. Eesti Vabariigi välisesindustes on ID kaardi taotlemise riigilõivud vastavalt 50 ja 10 eurot.

Tavapärasest erinev ongi sel aastal just eelkõige ID-kaartide aegumine ning seda just põhjusel, kus 2012 aegusid esimesed 10-aastased ID-kaardid ning edasi aeguvad need juba 5-aastaste tsüklite kaupa. Sellele lisanduvad kõik muud dokumendiliigid ja kokku võib dokumendimenetlusi siseministeeriumi andmetel tänavu olla poole miljoni ringis.