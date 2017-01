Esialgne uute vallapiiride kaart: esmaspäeval oli viimane aeg ühinemiseks

Kuigi seaduse järgi pidid vallad 5000 elanikuga omavalitsusteks ühinema just 1. jaanuariks, võis veel esmaspäevalgi rahandusministeeriumile ühinemislepinguid esitada, sest pühad pikendasid tähtaega. Siiski ei ole veel kõik vallad endale partnerit leidnud ja teisipäeval tõmmatakse vabatahtlikele ühinemistele joon alla.

Viimase hetke võimalust kasutasid näiteks Pärnumaa vallad Saarde ja Surju, kes alles esmaspäeva hommikul otsustasid, et liituvad. See tähendab, et Tahkuranna ja Häädemeeste, kes ennist Surjuga ühisvallaks pidid saama, peavad nüüd omakorda vaagima, kuidas edasi.

Mõned vallad pidasid pinevaid läbirääkimisi naabritega, teised aga proovisid 5000 elaniku piiri täis saada kampaaniaga. Eelkõige katsetasid viimast varianti need, kel vaid mõnisada elanikku vajalikust puudu jäi.

Kui Narva-Jõesuuga liitumist lootnud Vaivara vallal ei õnnestunud kampaania käigus piisavalt registreerimisi juurde tuua, õnnestus see näiteks Raasikul ja Kiilil see kenasti - Raasiku sai enne jõule kinnituse, et nendel on 5000 piir ületatud 75 inimesega, Kiili tähistas suurvalla teket juba pea aasta tagasi, ühise rahvapeoga.

Raasiku vald loosis aasta viimasel päeval välja kinkekaarte, veel ootab võitjat kuus reisipaketti. Need loositakse välja järgmisel nädalal volikogu istungil, selgitas vallavanem Raivo Uukkivi.

"Alati on nurisejaid, oli ka meil alguses. Lõpuks lämmatas toetajate suur ülekaal need vähesed vastalised. Tulemus kõneleb enda eest. Saavutasime selle ju ilma inimesi ostmata ehk siis ikka kodukoha armastusele rõhudes," sõnas ta ERR.ee-le.

Kaardil on halliga märgitud vallad, mis jäävad endise nime alla, sest täitsid miinimumpiiri ilma liitumisetagi. Halliga on märgitud vallad, kes ei ole ühegi liitumislepingu osalised. Kaardile võib tulla homsega veel muutusi, sest siis saab ka ministeeriumile lõplikult selgeks, milliste valdadega tuleb edasi tegeleda sundliitmise korras. Valitsuspoolne ettepanek liitumiseks tehakse ka neile valdadele, kes on küll ühisele lepingule alla kirjutanud, kuid kelle elanikkond jääb alla 5000 piiri.

Liigu hiirega märkidel, et näha tulevaste valdade nimesid ja elanike arvu.