"Rahva teenrid" hindasid aasta tippsündmuseks Eestis valitsusvahetuse

Mirko Ojakivi (vasakult), Aivar Hundimägi, Peeter Kaldre ja Urmet Kook. (Foto: Vikerraadio)

"Rahva teenrite" Eesti sündmuste edetabelis oli esikohal Reformierakonna võimukaotus ehk valitsuse vahetumine.

Rahvusringhäälingu uudistejuht Urmet Kook nimetas Reformierakonnas presidendivalimistega alguse saanud sisemist lõhenemist kõige suuremaks murranguks Eesti poliitikas.

"Nad on sees küll vaielnud väga palju asjade üle, aga väljapoole käitunud ühtsena. Arvan, et see, et erakond läks presidendivalimistega niivõrd katki, et oli kaks leeri - üks toetas Siim Kallast ja teine Marina Kaljuranda - näitas esimest korda Reformierakonda ka konkurentidele lõhestununa. Konkurendid haistsid, et erakond ei ole ühtne, on kergesti haavatav ja see kindlasti lähendas neid poliitilisi jõudusid, kes võib-olla mingil muul ajahetkel poleks hakanud omavahel koostööd tegema, mõtlen eelkõige IRLi ja Keskerakonda," selgitas ta.

Teisele kohale paigutasid saatekülalised Edgar Savisaare languse ja muutused Keskerakonnas, sealhulgas Savisaare kriminaalsüüdistuse. Saatejuht Mirko Ojakivi tõi välja, et otsustavaks pöördeks Keskerakonnas oli Kadri Simsoni saamine taas fraktsiooni esimeheks.

"Kui Edgar Savisaare tahe oli, et fraktsiooni juhtimise peaks üle võtma Jaanus Karilaid, sellest käsust mindi üle. /.../ Pärast seda valimist tegelikult Edgar Savisaar ei võitnud ju erakonnas enam mingeid valimisi. Kõik hääletused juhatuse ja fraktsiooni tasemel võitis Kadri Simsoni ja Jüri Ratase tiim. /.../ Praegu ei mäletagi paljud seda, et presidendikandidaadiks tahtis saada Edgar Savisaar isiklikult, aga ta ei saanud, sest ta oli erakonnas kaotanud võimu," meenutas Ojakivi.

Kolmandale kohale asetati üllatava lõpuga presidendivalimised, sealhulgas asjaolu, et Eesti sai naispresidendi.

"Üldiselt nähakse selles presidendivalimiste kampaanias negatiivset külge, et ei suudetud valida, kriis ja nõnda edasi. Aga tegelikult olid need presidendivalimised minu mäletamist mööda ühed kõige huvitavamad," lausus Peeter Kaldre ERRist. "Kõik need kandidaadid, kes alguses välja tulid, sõitsid läbi kõik maakonnad. Väitlused olid päris teravad ja põhimõttelised. Seda iroonilisem, et presidendiks sai lõpuks see, kelle seisukohtadest me alles tagantjärele saame teada, mis nad on".

Neljandal kohal oli asjaolu, et riik hakkas tegelema haldusreformiga ning viiendat ja kuuendat kohta jagasid Eesti Rahva Muuseumi uue hoone valmimine ning parvlaevasaaga ehk laevade tähtajaks valmimata jäämine ja riigi asumine ise liine teenindama.

Välismaa tulipunktid: Brexit, Trump ja terrorism

Välismaa sündmustest pidasid "Rahva teenrid" kõige märkimisväärsemaiks Brexitit ehk brittide otsust lahkuda Euroopa Liidust. Esikohta jagas Brexitiga ka Donald Trumpi valimine järgmiseks USA presidendiks.

Kaldre tõi välja, et keegi ei uskunud, et Brexit tõepoolest läbi läheks. "Pooled britid ärkasid ju suure šokiga," lausus ta.

Urmet Kook märkis, et "Aktuaalse kaamera" erisaade planeeriti ettenägelikult, arvestades võimalust, et hääletatakse Brexiti kasuks, Donald Trumpi võitu USA presidendivalimistel ei osatud aga ette näha.

Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi rääkis, et Brexiti majanduslikku mõju on raske hinnata ja palju sõltub sellest, mis tingimusel lahkumine toimub. "Mulle tundub, et see protsess ei ole majanduse poolelt nii valulik või hull brittidele, kui kampaaniate ajal alguses öeldi. Need sidemed on ikkagi nii tihedad ja tõenäoliselt jäävad ka tulevikus. /.../ Mida on kardetud, et see võib olla doominoefekt, et anda teistes riikides sarnastele jõududele tuult tiibadesse. Kuigi mulle tundub, et ka see hirm ei ole praegu päris tugevalt realiseerunud," lausus ta.

USA presidendivalimiste kohta arvas Kaldre, et Venemaa võis seal häkkida või mõjutada üritada, aga lõpptulemust see ei muutnud. Paljud jõujooned on ümbermängimisel, näiteks USA-Hiina või ka NATO suhetes.

"Trumpi valimine, vähemalt tema lubadused, ka ähvardused NATO suunas, et tõmmake jalad kõhu alt välja Euroopas, ma ei jõua ega ka taha üksinda panustada NATOsse, võib-olla ka muudab midagi," ütles Kaldre.

Kolmandale kohale hinnati terrorit Euroopas, pidades eriti silmas Nice'i, Berliini ja Brüsseli rünnakuid.

Neljandaks paigutati Süüria sõda ja suur inimohvrite arv, viiendaks aga Türgi riigipöördekatse.

Edetabeli koostamises osalesid Evelyn Kaldoja, Lauri Hussar ja Neeme Korv (Postimees); Heidit Kaio (Pere ja Kodu); Aivar Hundimägi (Äripäev); Mikk Salu ja Sulev Vedler (Eesti Ekspress); Krister Paris (Eesti Päevaleht); Urmet Kook, Peeter Kaldre ja Mirko Ojakivi (ERR).