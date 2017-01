Algas talvine aialinnuvaatlus

Sellel nädalavahetusel toimub taas talvine aialinnuvaatlus, mis on Eesti populaarseim linnuvaatlusüritus. Mullu osales ettevõtmises 2800 inimest, kes vaatlesid kokku ligi 60 000t lindu 64 liigist.

Talvisel aialinnuvaatlusel osalemine on väga lihtne. Tuleb leida üks tund, minna koduaeda või parki ja märkida üles seal kohatud linnuliigid ning edastada andmed siis Eesti ornitoloogiaühingule. Ei tasu peljata sedagi, et tunni jooksul ei hakka silma ükski suleline. Ka see info on ornitoloogidele oluline, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui saadavad andmed ainult need inimesed, kelle aias on hästi palju linde, siis me võime lindude arvukust tugevalt üle hinnata. Seetõttu kõik aiad on võrdsed, tegu ei ole võistlusega," julgustas linnuvaatleja Tarvo Valker.

Suurem lootus linde näha on söögimajade juures. Tarvo Valker toonitas, et need, kes on lindude toitmist alustanud, peaksid tegema seda järjepidevalt kevadeni, kui valitsevad püsivad plusskraadid.

"Ei tohiks kindlasti teha nii, et talvise aialinnuvaatluse nädalal meelitatakse suur hulk linde kohale ja pärast seda enam lindudele süüa ei panda," selgitas ta.